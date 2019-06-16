Хайнань создаст сеть туристических остановок с технологиями искусственного интеллекта

ХАЙКОУ /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Власти Хайнаня создадут по периметру острова сеть передовых автодорожных остановок для туристов, где обслуживать посетителей будут роботы и специальные приборы с применением искусственного интеллекта. Об этом говорится в техническом руководстве по созданию особой инфраструктуры, опубликованном местной администрацией.

Как следует из документа, на таких объектах планируется разместить столовые и магазины с автоматизированным "беспилотным" обслуживанием. Роботам поручат исполнять обязанности службы оповещения и информации, а также дорожного контроля. Новые туристические остановки оборудуют удобными автозаправками, стоянками, современными туалетами. Поблизости от них предполагается разбить небольшие парки, создать места для культурного отдыха с учетом всех преимуществ и экзотики тропического острова.

Особое внимание будет уделено электрическим заправкам для экологически чистого индивидуального автотранспорта - не менее 35% мест для машин на парковках спроецируют под нужды последних моделей авто на электроприводе. Согласно плану, в общей сложности на Хайнане создадут 40 специальных туристических остановок с внедрением искусственного интеллекта.

Данный проект будет осуществляться ускоренными темпами при поддержке властей. Строительство планируется осуществлять по новейшим международным стандартам с использованием передовых технологий. Одна из важных особенностей программы - экологичность. Туристические остановки должны органично вписываться в окружающий их ландшафт, проецироваться с учетом географических и климатических особенностей прилегающей местности.

Согласно официальной статистике, в 2018 году Хайнань посетили свыше 76 млн отдыхающих - на 11,8% больше, чем за предшествующие 12 месяцев. Доходы курортной провинции от туризма выросли на 14,5%, превысив 95 млрд юаней (примерно $14 млрд). По данным местного управления по делам культуры, в последнее время на острове особой популярностью среди туристов пользуются круизы и путешествия на яхтах.

Власти Китая намерены к 2025 году превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления", а еще через 10 лет - в одно из наиболее впечатляющих туристических мест в мире.