{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Китае обнаружили следы динозавра возрастом около 100 млн лет

По данным агентства "Синьхуа", следы принадлежат динозавру из группы зауроподов

ТАСС, 17 июня. Совместная исследовательская группа американских и китайских палеонтологов обнаружила в китайской восточной провинции Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, которым около 100 млн лет. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, обнаруженные следы принадлежат динозавру из группы зауроподов - самых крупных из когда-либо живших на Земле четвероногих растительноядных динозавров. Эксперты предполагают, что находка поможет в изучении того, какие виды динозавров проживали на территории современного Китая, а также их эволюции.

В исследовании принимали участие палеонтологи из Китайского университета геонаук, Университета штата Колорадо и ряда других.

Отмечается, что в настоящее время ученые сотрудничают с местными властями, чтобы обеспечить защиту редкой находки.

Теги
Китай
Хайнань создаст сеть туристических остановок с технологиями искусственного интеллекта
Как отмечается в документе, опубликованном местной администрацией, на таких объектах планируется разместить, в частности, столовые и магазины с автоматизированным "беспилотным" обслуживанием
Читать полностью