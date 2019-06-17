Археологи обнаружили римский след на территории "Московитского дворца" в Иерихоне

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Участники Иерихонской экспедиции Института археологии РАН обнаружили остатки строений римской эпохи на территории бывшего Императорского православного палестинского общества в Иерихоне, где в настоящее время располагается российский музейно-парковый комплекс. Таковы итоги работ, возобновившихся на территории комплекса в Палестине, сообщает в понедельник пресс-служба института.

"После экспедиций 2010-2013 годов мы сохраняли научное присутствие на Святой земле, поддерживали порядок на участке, сопровождали строительство стационарного покрытия раскопа, но широких раскопок не вели. Теперь благодаря гранту Российского фонда фундаментальных исследований мы вернулись к полномасштабным археологическим работам в Иерихоне и обнаружили, что перед нами - многослойный памятник достаточно сложной структуры", - приводят в сообщении слова члена-корреспондента РАН Леонида Беляева. Ученый руководит Иерихонской археологической экспедицией ИА РАН - единственной российской экспедицией, работающей на территории древней Палестины и завершившей первый сезон раскопок после почти шестилетнего перерыва.

Исследования 2019 года показали, что участок, на котором в центре современного Иерихона расположен российский музейно-парковый комплекс, представляет собой археологический памятник, самые ранние слои которого могут относиться к римской эпохе. В завершившемся сезоне археологи впервые полностью раскрыли всю площадь раскопа, изучив его жилой и производственный комплексы. Первый представляет остатки крупного дворца или монастыря византийского времени, с каменными стенами и вымощенными мозаикой комнатами. В производственной части ученые обнаружили систему цистерн и водоводов; там производили керамику не только в византийское, но и в раннее исламское время.

"Мы убедились, что под памятником, который относится к поздневизантийскому периоду, есть другой - с хорошими широкими стенами из сырцового кирпича. Вероятно, это монастырская или усадебная постройка. Многочисленные находки монет первых веков нашей эры однозначно свидетельствуют, что здесь была жизнь и в римское время. Перед нами возникает теперь более сложная и яркая картина той Палестины, которая наиболее интересна: эпохи возникновения христианства, ранней Византии, раннего ислама - тех периодов, которые исключительно важны для нашей культуры", - отметил Беляев.

Работы с перерывом на столетие

Иерихон известен как один из древнейших городов мира. Однако он представляет собой не одно непрерывно развивающееся поселение, а большую группу разбросанных по территории Иерихонского оазиса памятников разных эпох и культур - Ханаана и Иудеи, Римской империи, Византии и Арабского халифата.

В 1873 году начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин купил первый участок в арабской деревне Эр-Риха для строительства дома для русских паломников. В 1886 году еще один участок здесь получило Императорское православное палестинское общество. Со временем "Московитский дворец", или Москобия, как называли в Палестине здания русских миссий, стал одним из центров, вокруг которого вырос современный Иерихон. В 1891 году экспедиция Никодима Кондакова провела на этом участке первые раскопки, затем исследования прервались почти на сто лет.

В 2008 году Палестинская национальная администрация вернула участок в собственность России, там было решено создать музейно-парковый комплекс и возобновить археологические исследования. С 2010 по 2013 год сотрудники Иерихонской экспедиции ИА РАН раскрыли остатки зданий, существовавших в V-VIII веках, исследовали многоцветные византийские мозаики и собрали богатую коллекцию артефактов. С 2013 по 2019 год на том же участке была создана лаборатория и построены стационарные перекрытия с подсветкой и обходной галереей. Эти сооружения защищают раскоп от зимних дождей и летнего солнца, позволяя проводить археологические работы и экскурсии в комфортных условиях.