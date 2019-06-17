Японские ученые предположили, что вино помогает пожилым людям поддерживать мозг в "тонусе"

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Пожилые люди, регулярно употребляющие в умеренных дозах вино, отличаются от своих непьющих ровесников более развитыми когнитивными способностями. К такому выводу пришла группа японских ученых из университета Осаки, сообщает газета Asahi.

К исследованию, продолжавшемуся около двух лет, были привлечены более 1,2 тыс. жителей префектуры Хёго в возрасте от 76 до 86 лет. Ученые изучали их привычки в еде и алкогольных напитках, а также различными способами проверяли работу мозга, главным образом - внимание и память. Из 1 150 наблюдавшихся они выделили 67 человек, обладавших наиболее развитыми, по оценкам ученых, когнитивными способностями.

Все эти люди, как оказалось, регулярно употребляли красное вино. Исходя из этого, японские специалисты предположили, что регулярные умеренные дозы крепленого напитка помогают поддерживать мозг в "тонусе", действуя как антиоксидант и выводя из организма вредные вещества.

Другие алкогольные напитки - в частности, пиво и сакэ - не продемонстрировали такого положительного эффекта. Тем не менее, в ходе двухлетнего анализа исследователи установили, что мозг у пожилых людей, употребляющих алкоголь в любом виде примерно раз в неделю, работает лучше, чем у непьющих.

"Необходимо провести дополнительные исследования, поскольку мы считаем, что вино также может предотвращать развитие слабоумия. Есть также мнение, что любители вина в принципе больше интересуются своим здоровьем и благополучием", - приводит газета слова Юя Акаки, одного из соавторов исследования.