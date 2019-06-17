Китайский научно-технический музей представил 58 экспонатов на выставке в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июня. /ТАСС/. Научно-технический музей Пекина представил 58 интерактивных экспонатов на передвижной выставке "Научные эксперименты и развитие инноваций", которая открылась в понедельник в Благовещенске в рамках Х юбилейной "Российско-китайской ярмарки культуры и искусства". В первый день работы ее посетило около 300 детей.

"Сегодня открылась передвижная выставка "Научные эксперименты и развитие инноваций", которая приехала к нам из Китайского научно-технического музея города Пекина, это первое мероприятие Х юбилейной "Российско-китайской ярмарки культуры и искусства". Представлены 58 интерактивных экспонатов, с помощью которых можно провести эксперименты и научные опыты, основанные на законах физики, математики и других наук. Выставка впервые приехала в Россию, и для нас очень большая честь принимать ее", - отметила на открытии мероприятия министр культуры и национальной политики Приамурья Ольга Юркова.

Выставка разместилась в Амурском областном краеведческом музее им. Г. С. Новикова-Даурского. Экспонаты рассказывают о законах разных наук и различных исследованиях, также здесь можно узнать, как устроен автомобильный рулевой механизм, увидеть автоматическую коробку переключения передач и другую технику. Образовательная интерактивная программа предполагает участие посетителей в научных опытах и экспериментах, поэтому рассчитана она прежде всего на детей.

Зал в первый день работы выставки был полон, за несколько часов ее посетили около 300 детей. Наибольшее внимание у них вызвал экспонат "Танцующие скрепки". Посетителям предлагалось нажать кнопку запуска, выбрать песню и понаблюдать за поведением скрепок. Скрепка в центре катушки создает магнитное поле, напряжение на обоих концах катушки изменяется вслед за музыкой, следовательно, напряжение магнитного поля тоже изменяется, и в результате скрепка "танцует". Экспозиция будет работать в Благовещенске до 17 августа, после чего проедет по территории Амурской области.

Российско-китайская ярмарка культуры и искусства пройдет с 17 по 28 июня на двух берегах реки Амур - в городах Благовещенске (РФ) и Хэйхэ (КНР). Она является одним из самых масштабных проектов в сфере культуры в Дальневосточном федеральном округе, мероприятия организуются синхронно в двух государствах. В этом году ярмарка пройдет в десятый раз, на фестиваль соберутся более 1 тыс. участников - вокалистов, хореографов, музыкантов, художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, писателей, запланировано проведение более 60 проектов. Ожидается, что мероприятие посетят около 300 тыс. граждан двух государств.

Коллективы ДФО выступят с гастролями в провинции Хэйлунцзян и в Амурской области. Одним из главных гостей фестиваля станет Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка". В Приамурье приедет международная экспериментальная выставка из Китая "Испытать науку" - передвижной музей науки и техники из Пекина.