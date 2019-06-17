Ученые разрабатывают альтернативные катализаторы для сжигания топлива

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Специалисты Института катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН работают над созданием катализаторов для эффективного сжигания низкосортного топлива и промышленных отходов. Предложенный ими композитный материал на основе алюминия и оксидов железа гораздо дешевле аналогов с использованием платины и палладия, сообщается в понедельник на сайте РАН.

"Российские ученые занимаются разработкой катализаторов для эффективного сжигания низкосортного топлива, такого как бурый уголь, торф и древесные опилки, а также для утилизации отходов пищевых и промышленных производств. Химики показали, что для создания подобных катализаторов нет необходимости использовать дорогие металлы, например, платину или палладий: с этой задачей эффективно справляются композиты на основе оксидов железа и алюминия. В ходе исследований ученые подобрали условия, при которых такие катализаторы наиболее эффективны", - говорится в сообщении.

Ученые уже протестировали полученные соединения при температурах от 20 до 700°С, чтобы изучить условия, в которых происходит активация катализатора. Следующим этапом запланированы испытания в условиях, максимально приближенных к реальным промышленным процессам утилизации отходов.

Исследование поддержано грантом президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда, результаты опубликованы в журнале Inorganic Chemistry.