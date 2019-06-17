Ученые создали спектрометр для определения дозы радиационного облучения продуктов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Коллектив ученых Уральского федерального университета (УрФУ) разработал спектрометр для определения химического состава органических и неорганических веществ и выявления радиационно обработанных продуктов. Стоимость и размеры прибора на порядок ниже зарубежных аналогов, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"Превосходящий зарубежные аналоги портативный спектрометр электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) "Лабрадор", позволяющий на молекулярном уровне определять химический состав органических и неорганических веществ, разработан учеными УрФУ. Если немецкие аналоги весят порядка 5 тонн и стоят €1,5-2 млн, то вес российского прибора всего 14 кг, а стоимость - от 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сейчас регистрировать свободные радикалы, например, атомы кислорода, можно только методом ЭПР. Чрезмерное количество свободных радикалов приводит к окислению, быстрой порче продуктов, к старению и гибели организмов. Для определения свободных радикалов ученые из УрФУ создали прибор, внутри которого - магнитное поле, в него помещают исследуемый образец и применяют СВЧ-излучение. Анализируя полученные данные, ученые определяют тип и количество свободных радикалов.

По словам разработчиков, прибор может применяться, в частности, для контроля производства и хранения продуктов питания. Кроме того, он способен выявлять радиационно обработанные продукты и определять дозу облучения. Отмечается, что сейчас не существует инструментов, позволяющих точно определять уровень радиационного облучения продуктов. "Не секрет, что, например, специи и сухофрукты, поступающие из стран Юго-Восточной Азии и Китая, подвергаются облучению для уничтожения микроорганизмов и продления сроков хранения. Небольшие дозы радиационного облучения считаются безвредными, однако если доза велика, это может привести к онкозаболеванию", - цитирует пресс-служба руководителя группы разработчиков Андрея Тараркова.

Также прибор можно применять в фармацевтике и медицине, в том числе для контроля производства субстанций для лекарственных средств, мониторинга усвоения лекарств, диагностики заболеваний, в том числе онкологии.

"Человеческий организм на 80% состоит из жидкости, это кровь, слезы, слюна, пот и так далее. Изменения в состоянии здоровья приводят и к изменению состава этих биологических жидкостей. Анализируя их, можно определить отклонения в [состоянии] здоровья, причем на первоначальном этапе зарождения болезненных явлений", - привели в пресс-службе слова замдиректора Центра по работе с предприятиями УрФУ Александр Черепанов.