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Российские и шведские ученые займутся поиском новых методов лечения диабета II типа

На исследования причин метаболического сбоя потратят 18 миллионов рублей

ТОМСК, 18 июня. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из Швеции в августе 2019 года начнут исследования для установки причин метаболического сбоя, который приводит к развитию самого распространенного типа сахарного диабета. Об этом сообщил ТАСС один из участников проекта, ученый ТГУ Леонид Капилевич.

"Сейчас мы все готовим... Начнем мы где-то с сентября, даже в августе, а закончим где-то весной 2020 года. [В исследовании задействуем] больше 100 мышей: ...четыре месяца они будут питаться по диете, насыщенной жирами и углеводами, в результате такого четырехмесячного воздействия мы получаем модель сахарного диабета второго типа, а потом [они] месяц бегают на беговой дорожке. Собственно, вопрос, на который мы хотим ответить: при помощи чего физическая нагрузка улучшает состояние, какие процессы там происходят, какие гены включаются. И, наверное, сможем найти принципиально новый подход к лечению этого диабета", - сказал Капилевич.

Сахарный диабет второго типа характеризуется хронической гипергликемией и высоким уровнем сахара в крови и развивается в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей. Сейчас лечение диабета этого типа осуществляется в основном за счет строгой диеты, посильных физических нагрузок и некоторых препаратов, которые понижают уровень сахара.

По данным пресс-службы ТГУ, данные, которые планируется получить в ходе исследований, могут быть использованы для создания "принципиально новых препаратов, стимулирующих запуск естественной утилизации сахара в организме пациента".

Как уточнил Капилевич, исследования поведут на средства гранта Российского научного фонда, сумма которого составляет 18 миллионов рублей.

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ШвецияТомская область
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