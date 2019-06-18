Соглашение о сотрудничестве академий наук России и Белоруссии подпишут 18 июля

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Российской академией наук и Национальной академией наук Белоруссии будет подписано 18 июля в Санкт-Петербурге, на форуме регионов обеих стран. Об этом сообщил во вторник президент РАН Александр Сергеев.

"Рамочное соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Российской академией наук и Национальной академией наук Белоруссии будет подписано 18 июля в Санкт-Петербурге на форуме регионов России и Белоруссии", - сказал Сергеев на совместном заседании президиумов РАН и НАН Белоруссии в Москве.

Согласованный текст документа получил одобрение участников данной встречи, которая была посвящена роли науки в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства. В настоящее время ученые двух стран сотрудничают в области машиностроения, высоких технологий, сельском хозяйстве и других сферах.