Всероссийское общество изобретателей будет сотрудничать с властями трех городов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) наладит сотрудничество по развитию изобретательства с Севастополем, Курском и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель центрального совета ВОИР Антон Ищенко.

"Договариваемся с властями регионов, с Севастополем, Курском, Санкт-Петербургом о поддержке развития изобретательства", - сказал Ищенко.

В Севастополе ВОИР предложило властям создать технопарк, в Санкт-Петербурге рассматривается возможность объединения ресурсов ВОИР и городской администрации. Он уточнил, что речь, в частности, идет о сфере радиоэлектроники, о помощи в доведении проектов до промышленной реализации.

"В регионах мы хотим сделать, так скажем, профессиональные площадки. Каждый регион может взять отрасль, где бы мы сосредоточили максимум изобретательских решений и проектов в выбранной сфере", - сказал Ищенко.

ВОИР ориентировано на объединение и координацию организаций и физических лиц, занимающихся изобретательской и рационализаторской деятельностью для обеспечения инновационного и технологического прорыва в экономике.