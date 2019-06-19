Новосибирский техуниверситет будет готовить специалистов для рынка умной энергетики

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) НЭТИ с сентября начинает подготовку специалистов-практиков для рынка умной энергетики Национальной технологической инициативы (НТИ) "Энерджинет". Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Открытая на факультете энергетики НГТУ НЭТИ программа подготовки бакалавров по направлению "Электроэнергетика и электротехника" (профиль "Цифровые технологии в электроэнергетике") призвана обеспечить кадрами процессы трансформации в энергетике России, направлена на подготовку смежных специалистов в областях электроэнергетики и цифровых технологий. НГТУ НЭТИ будет готовить кадры для удовлетворения кадровых потребностей перспективного рынка умной энергетики "Энерджинет", - говорится в сообщении.

НТИ - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Она состоит из 11 направлений, включая рынок "Энерджинет", для развития которого создана одноименная рабочая группа. "Энерджинет" - это рынок оборудования, программного обеспечения, инжиниринговых и сервисных услуг для разномасштабных комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики.

Отмечается, что обучение по новой программе начнется с сентября 2019 года. Студентам предстоит освоить такие междисциплинарные предметы, как "Технологии программирования в задачах электроэнергетики", "Сетевые технологии в объектах электроэнергетики", "Корпоративные информационные системы", "Проектирование человеко-машинных интерфейсов", "Кибербезопасность в электроэнергетике", "Интеллектуальные системы в электроэнергетике", "Цифровые подстанции" и другие.

Профиль "Цифровые технологии в электроэнергетике", как добавили в министерстве, разработан по запросу ведущих отраслевых предприятий региона.

"Преимущество нашего профиля в том, что мы готовим специалистов по заказу конкретных крупных компаний в области энергетики, в сотрудничестве с этими компаниями. Мы сможем обеспечить практику в ИТ-отделах ведущих энергетических предприятий и инжиниринговых компаний с высокой вероятностью последующего трудоустройства сразу после окончания вуза", - цитирует пресс-служба декана факультета энергетики Сергея Чернова.

НТИ и нацпроект "Наука"

Согласно целям национального проекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50 % приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Так, согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году в России должно быть создано 14 центров компетенций НТИ.