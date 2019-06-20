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Лекция Митио Каку на форуме социальных инноваций. Видеотрансляция

Физик-теоретик рассказывает о возможности создания "сверхразума" к 2050 году

ТАСС/Ruptly

В рамках III Форума социальных инноваций регионов проходит лекция "Глобальное будущее 2050". 

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Футуролог, американский физик-теоретик японского происхождения Митио Каку рассказывает о потенциале создания "сверхразума" к 2050 году, о том, как изменятся такие сферы жизни, как образование, медицина и взаимоотношения в обществе. 

Автор мировых бестселлеров "Будущее разума" и "Будущее человечества" также рассуждает о том, есть ли у человечества шансы научиться управлять временем. 

III Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 19 по 21 июня. В его рамках запланировано более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития.

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