Лекция Митио Каку на форуме социальных инноваций. Видеотрансляция

Физик Митио Каку — об угрозе ИИ и прогнозах на два века вперед

"Роботы живут настоящим". Физик Митио Каку — об угрозе ИИ и прогнозах на два века вперед

Футуролог, американский физик-теоретик японского происхождения Митио Каку рассказывает о потенциале создания "сверхразума" к 2050 году, о том, как изменятся такие сферы жизни, как образование, медицина и взаимоотношения в обществе.

Автор мировых бестселлеров "Будущее разума" и "Будущее человечества" также рассуждает о том, есть ли у человечества шансы научиться управлять временем.

III Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 19 по 21 июня. В его рамках запланировано более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития.