Ученые связали употребление йогурта со снижением риска развития рака кишечника у мужчин

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Регулярное употребление большого количества йогурта значительно снижает риск развития рака кишечника у мужчин. К такому выводу пришла группа американских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph.

В эксперименте приняли участие более 30 тыс. мужчин и свыше 55 тыс. женщин. При этом все они прошли эндоскопию нижнего отдела кишечника. На протяжении 25 лет специалисты из Вашингтонского университета (США) наблюдали за изменениями состояния их здоровья в зависимости от количества съедаемых кисломолочных продуктов, в частности, йогурта. Кроме того, каждые четыре года пациенты предоставляли экспертам подробную информацию об их образе жизни и рационе питания.

Результаты показали, что всего за период наблюдений у мужчин диагностировано 5811 новообразований, впоследствии способных вызвать рак, а у женщин - 8116. Причем у тех мужчин, которые съедали как минимум две порции йогурта в неделю, риск возникновения аденоматозных полипов, с высокой вероятностью приводящих к развитию рака кишечника, значительно снижался. Так, ученые обнаружили, что у любителей данного кисломолочного продукта вероятность появления аденом уменьшалась на 19%, а риск возникновения новообразований, которые в большей степени могли перерасти в злокачественные, - на 26%. При этом, отмечают специалисты, у женщин никакой взаимосвязи между употреблением йогурта и раком выявлено не было.

В качестве основной причины специалисты называют тот факт, что в йогурте содержатся особые виды бактерий (Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus), которые благотворно воздействуют на микрофлору кишечника, снижая количество вредных химических веществ, способствующих возникновению рака. "Толстый кишечник считается средой обитания для триллионов микробов, и то, каким образом бактерии могут повлиять на развитие рака данного органа, является увлекательной областью исследований", - подчеркивает Кэти Патрик, сотрудница британской организации Cancer Research UK, финансирующей научные исследования в области методов лечения онкологических заболеваний. По ее словам, существуют веские доказательства того, что употребление определенной пищи, в том числе, йогурта, продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как цельнозерновой хлеб и коричневый рис, значительно уменьшает риск развития рака кишечника.