Ученые создали ультразвуковую технику гастроскопии. Больше не придется глотать трубку

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Группа исследователей из США разработала роботизированную ультразвуковую технологию гастроскопии - система работает автономно и визуализирует ткани в режиме реального времени, используя капсульный эндоскоп с магнитным управлением. Об этом сообщается в статье, опубликованной в среду в научном журнале Science.

От рака и других заболеваний желудочно-кишечного тракта каждый год в мире умирают около 8 млн человек. Эндоскопия является ключевым методом для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта. В настоящее время для исследования используется гибкая трубка, которую направляют через рот или задний проход пациента. В поисках альтернативы этой инвазивной и некомфортной процедуре команда ученых под руководством Джозефа Нортона создала систему с возможностью измерения магнитного поля, которая позволяла направлять магнитосодержащую капсулу через желудочно-кишечный тракт с помощью внешнего магнита.

"В отличие от предыдущих подобных технологий новый метод не требует физического соединения между эндоскопом и его внешним контроллером или сложных ручных манипуляций. Этот подход может обеспечить долгожданную альтернативу традиционной эндоскопии, которая на протяжении десятилетий остается в значительной степени неизменной и может иметь негативные последствия в виде, например, растяжения тканей (желудочно-кишечного тракта - прим. ТАСС), вызванное движениями эндоскопа", - говорится в публикации.

Конструкция позволила устройству установить тесный контакт с тканью, эта особенность критически важна для точности и надежности устройства. Ультразвук с высоким разрешением обеспечивал прямую обратную связь, "рассказывая" о взаимодействии капсулы с окружающей средой, а также показывая изображения и используя всю эту информацию для дальнейшего продвижения капсулы. В процессе разработки технологии ученые испытали данную процедуру на силиконовых моделях, имитирующих ткани человека, а также на живой свинье. Подводя итоги, исследователи отметили, что эндоскоп остался неповрежденным, а ткани животного не пострадали. Вместе с тем, пишут авторы статьи, необходима дальнейшая подстройка системы, для того чтобы улучшить ее удаленную работу.

Гастроскопию применяют для детального изучения слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки при подозрении на опухоли или кровотечения из этих органов, язвенную болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, при гастритах, дуоденитах, эзофагитах.