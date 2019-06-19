Ученые выяснили, что ледники в Гималаях стали таять в два раза быстрее

ТАСС, 19 июня. Ледники в Гималаях за последние 40 лет потеряли значительные запасы льда, причем темпы таяния в XXI веке в среднем в два раза выше, чем в конце XX. Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в среду в журнале Science.

Важность наблюдений за изменениями, происходящими с ледниками, обусловлена тем, что вода в результате таяния льда в Гималаях попадает в реки, обеспечивающие водой густонаселенные регионы. Речь идет об изменениях сезонных процессов, происходящих в водоемах, и повышении риска внезапных наводнений из-за ледниковых озер. Исследователи отмечают, что в современных знаниях о темпах потери льда и связях этих процессов с климатическими факторами сохраняются существенные пробелы.

Ученые установили, что средняя скорость потери льда в течение 2000-2016 годов в два раза превышает этот показатель для временного интервала с 1975-го до 2000 года. С 2000 года запасы льда уменьшались в среднем на 0,43 м водного эквивалента в год (точность оценки - 0,14 м), в конце прошлого века - в среднем на 0,22 м водного эквивалента в год (точность - 0,13 м). Водный эквивалент - это глубина слоя воды, который мог бы образоваться, если бы лед или снег полностью растаял.

По оценкам ученых, в 2000 году в Гималаях оставалось около 87% от массы льда, наблюдавшегося в горном регионе в 1975 году, а в 2016 - 72%.

Такие потери льда и ускорение этого процесса говорят о последовательном влиянии потепления атмосферы, которое фиксировалось метеостанциями. Вместе с тем ученые отмечают, что из-за сложного муссонного климата в Гималаях вопрос о доминирующих причинах изменений ледников остается открытым, однако в качестве важных факторов можно рассматривать потепление, эффект изменения альбедо (отражающей способности поверхности) вследствие осаждения антропогенных загрязнителей на снег и лед, а также изменение режима осадков.

В целях выполнения задач научного исследования авторы работы проанализировали изменения толщины льда в период 1975-2016 годов с помощью цифровых моделей рельефа, полученных из рассекреченных данных о работе разведывательного спутника времен холодной войны и современных спутниковых снимков. Исследовался участок Гималайских гор между 75 и 93 градусами восточной долготы. Выборка включает приблизительно 34% от общего числа ледников в регионе, в них сосредоточено примерно 55% от общего объема льда в Гималаях.