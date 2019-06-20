Ученые выявили взаимосвязь заботы самцов о потомстве с размером их мозга

ЖЕНЕВА, 20 июня. /ТАСС/. Ученые Цюрихского университета установили наличие связи между размером мозга животных и заботой самцов о самках и детенышах. Самки видов с более крупным мозгом относительно размера тела, а соответственно, и с более высоким уровнем интеллекта могут рассчитывать на помощь "отцов" в воспитании потомства, сообщили швейцарские ученые на сайте университета.

"Чем больше мозг по отношению к размеру тела, тем выше интеллект животного. Это означает, что виды млекопитающих с крупным мозгом умнее тех, у кого мозг мал. Однако наличие крупного мозга имеет свою цену: у детенышей две трети получаемой извне энергии уходит на его питание", - отмечается в исследовании.

Это означает, пояснили эксперты, что у таких "малышей" всегда должно быть в наличии достаточно молока для питания, а потом и другой пищи. Самки этих видов не в состоянии прокормить своих отпрысков в одиночку, поэтому они прибегают к помощи самцов и других сородичей.

Швейцарские ученые в ходе проведенного ими исследования доказали, что виды животных, у которых помощь отца детенышам и их матери очень весома, "могут в энергетическом плане позволить себе иметь более крупный мозг". Они проиллюстрировали это на примере волков и африканских диких собак - оба эти вида имеют крупный мозг. "Отцы" семейств у этих видов активно начинают помогать детенышам, если по какой-то причине у них сокращается "кормовая база". Исследование показало, что "только стабильное и надежное снабжение энергией, которое обеспечивает, к примеру, помощь со стороны отца, позволяет в процессе эволюции развиться крупному мозгу", указали авторы научной работы.

Они при этом отметили, что в человеческом обществе ситуация иная. Важное значение для матери и ребенка здесь имеет помощь как со стороны отца, так и других родственников, а также неродных людей. "В мире млекопитающих только помощь со стороны отцов надежна. Мы же, люди, к счастью, можем рассчитывать на помощь и других людей", - говорится на сайте.