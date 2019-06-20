США оказались в числе аутсайдеров по внедрению искусственного интеллекта в медицину

ТАСС, 20 июня. Китай, Саудовская Аравия и Сингапур стали мировыми лидерами по внедрению искусственного интеллекта в национальные системы здравоохранения. Такие данные проведенного корпорацией Philips исследования (Future Health Index) опубликовала газета Straits Times.

Среди 15 стран, участвовавших в исследовании, наименьшее распространение искусственного интеллекта в этой сфере оказалось в США - 10%, Австралии и Нидерландах - 8%.

Самые высокие показатели использования новейших технологий в медицине, в том числе в диагностике и лечении - у Китая (45%), Саудовской Аравии (34%) и Сингапура (28%).

Между тем, исследование показало, что в Сингапуре искусственный интеллект используется преимущественно в административной работе - например, регистрация пациентов, назначение медикаментов, управлении персоналом и прочее.

По словам руководителя Philips в Азиатско-Тихоокеанском регионе Каролины Кларк, "многие страны до сих пор не используют все возможности новейших технологий". Так, искусственный интеллект мог найти широкое применение в реанимации, постоперационных отделениях, при проведении различных исследований, в том числе радиологических, рассказала она.

Одновременно в докладе отмечена обеспокоенность медработников широким применением современных технологий из-за опасений потерять работу. Как подметила Кларк, "роботы в медицине никогда не смогут заменить человека, они лишь способны частично разгрузить персонал".