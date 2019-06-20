Археологи нашли значок дворника конца XIX века в ходе раскопок у набережной Яузы в Москве

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Археологи обнаружили значок дворника конца XIX века и старинную столовую посуду, изготовленную в Европе, в ходе раскопок на берегу Яузы в Таганском районе Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Во время раскопок на берегу реки Яузы в районе Серебрянической набережной археологи обнаружили металлический значок дворника конца XIX века", - говорится в сообщении.

Как пояснил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, такие значки выпускали в Москве с 1879 года, а дворники носили их на своих фуражках вплоть до революции 1917 года. "Уникальный предмет сохранился лишь частично. На его фрагменте можно увидеть надпись: "Дворникъ № 4 д. Нилов". Сейчас археологи занимаются ее расшифровкой", - приводятся его слова на портале.

Также в ходе раскопок на берегу Яузы археологи нашли уникальную старинную столовую посуду: стеклянный стакан и оловянную тарелку европейского производства. На тарелке было обнаружено клеймо "Коронованная роза", которое было геральдической эмблемой рода Тюдоров - королевской династии Англии XV-XVII веков. При этом отмечается, что найденная тарелка могла быть изготовлена в Германии в конце XVIII - начале XIX веков, поскольку в то время часто встречались подделки английской посуды с подобным клеймом.

Сообщается, что сейчас артефакты находятся в археологической мастерской, где их изучают эксперты. После реставрации они будут переданы в фонды столичных музеев.

Археологи регулярно обнаруживают в районе Серебрянической набережной предметы, относящиеся к различным историческим периодам. Ранее берега устья Яузы были плотно заселены и застроены мельницами, красильнями, банями, пивоварнями, фабриками и мануфактурами. Часть современной Серебрянической набережной занимала свалка. В 1797 году по императорскому указу мельницы, бани и красильни разобрали, фабрики и мануфактуры перевели в другие места, низины и свалку засыпали землей.