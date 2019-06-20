Российские ученые запатентовали первую в мире аэролабораторию для опасных больных

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Российские ученые запатентовали первую в мире аэролабораторию для транспортировки больных с опасными инфекциями, сообщил на Второй международной конференции по вопросам биобезопасности в Сочи директор института "Микроб" Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук Владимир Кутырев.

"Мы продолжаем перспективные разработки. На сегодняшний день у нас запатентована разработка аэромобильного комплекса на базе вертолета Ка-226. Это специальная разработка, направленная на создание комплекса, который позволяет использовать подвесной модуль для транспортировки больного особо опасной инфекцией", - сказал ученый.

По его словам, комплекс также включает модуль с лабораторией для исследований и модуль для эпидемиологической разведки.

Как пояснил Кутырев журналистам, разработка ученых является российским ноу-хау, за рубежом подобных наработок не используется. Институт ведет переговоры с корпорацией "Вертолеты России", но пока говорить о первой опытной разработке рано.

Вторая международная конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" проходит в Сочи 20-21 июня. Более 100 экспертов из 30 стран обсуждают научные исследования и разработки, оказывающие влияние на обеспечение биологической безопасности. Российскую делегацию представляют руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а также представители Министерства обороны России, Министерства промышленности и торговли. В конференции принимает участие заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, представители иностранных государств, работающие в сфере обеспечения биологической безопасности.