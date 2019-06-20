Ученые назвали хорошо спланированной миграцией прибытие первых аборигенов в Австралию

СИДНЕЙ, 20 июня. /ТАСС/. Прибытие первых аборигенов на австралийский континент более 50 тыс. лет тому назад было спланированной миграцией, показало исследование, проведенное палеонтологами из университета Флиндерса в Аделаиде. Как отмечает телеканал SBS , группы далеких предков коренных народов континента хорошо готовились к этим переездам и использовали сложные технологии.

Согласно данным ученых, опубликованным в журналах Scientific Reports и Nature Ecology and Evolution, предки австралийских аборигенов прибыли на континент несколькими большими группами, которые двигались, делая остановки на островах, в сторону Папуа - Новой Гвинеи. "Наши далекие предки, по всей видимости, знали, что для создания жизнеспособного поселения необходимо достаточно большое количество людей, не менее 1 тыс. человек, и то, что им удалось закрепиться здесь, однозначно свидетельствует - это была не случайная миграция, а запланированный и хорошо продуманный проект. Все наши сведения показывают, что предки аборигенов и жителей островов Торресова пролива впервые попали в Австралию в рамках организованной, технологически развитой миграции, эти люди специально приехали сюда, чтобы начать новую жизнь", - указано в заявлении австралийских экспертов.

Как отмечают палеонтологи, прибытие людей к берегам австралийского континента - это самое раннее свидетельство морских путешествий. Исследователям пришлось использовать компьютерное 3D-моделирование для построения множества маршрутов, пройденных первыми поселенцами, а также для оценки их навигационных возможностей, которые крайне необходимы для совершения дальних морских путешествий. "Прибытие и укоренение таких больших групп предполагает плановую и хорошо организованную морскую миграцию, это не случайное прибытие, а масштабный проект", - сказал один из авторов научной работы Кори Брэдшоу, профессор Университета Флиндерса.

Ученые убеждены, что группы мигрантов владели сложными технологиями и знаниями о том, как строить морские суда для дальних и сложных путешествий, а также обладали навыками планирования и развития поселений. "Мы применяли сложное математическое моделирование, рассматривая такие факторы, как уровень рождаемости, продолжительность жизни, выживаемость, климатические условия и ряд других для расчета числа людей, необходимого для выживания населения. В результате мы получили цифру в 1300 человек, и это, должно быть, была единая группа либо несколько меньших, прибывших в одно и то же место в течение непродолжительного периода времени", - пояснил ученый.

Также австралийские исследователи пришли к выводу, что первые аборигены, вероятно, приплыли из Юго-Восточной Азии и добирались они с длительными остановками на островах.