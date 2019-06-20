На Филиппинах обнаружили новый вид моллюсков, поедающих камни

ТАСС, 20 июня. Необычный вид моллюсков, поедающих камни и перерабатывающих их в песок, обнаружен на Филиппинах. Об этом сообщается на сайте британского научного журнала Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

На проведение этого исследования ученых подтолкнули рассказы жителей острова Бохоль Филиппинского архипелага о наличии в подводных известняковых скалах нор, характерных для шашней - одного из видов двустворчатых моллюсков. Речь идет о представителях семейства корабельных червей, которые до недавних пор были известны как "любители" древесины.

Однако международная группа исследователей из США и Филиппин выяснила, что эти моллюски селятся в каменных породах, просверливают в них норы и поедают породу изнутри. Новый вид получил название Lithoredo abatanica: первая часть словосочетания образована комбинацией латинских слов "камень" и обозначения шашней, вторая часть содержит в себе отсылку к реке Абатан, где и был обнаружен данный вид моллюсков.

Исследователи извлекли несколько белотелых существ и обнаружили в их кишечниках фрагменты известняка. А поместив их в аквариум, ученые увидели, что моллюски перерабатывают известняк и выделяют впоследствии песок. Специалистам показался интересным и тот факт, что неизвестному ранее виду моллюсков не интересна древесина: лежащие рядом остатки деревьев остались нетронутыми.

Электронная микрофотография показала, что у данного вида есть лопатообразные резцы, использующиеся для бурения горных пород. Длина тела ранее неизвестных моллюсков может достигать 10 сантиметров. Отмечается, что для них характерен длинный кишечник.

Почему моллюски проявляют такой повышенный интерес к известняку - пока непонятно. Предположительно, известняк помогает моллюскам измельчать планктон, который является их главным кормом. Также не исключено, что они научились извлекать питательные вещества из камней.