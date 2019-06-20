У израильской военной базы обнаружили построенную в VIII веке до н. э. сторожевую башню

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильские солдаты вблизи своей военной базы на юге страны обнаружили руины сторожевой башни, построенной в VIII веке до нашей эры. Об этом сообщило израильское Управление древностей.

В пресс-службе Армии обороны отметили, что считают символичным, что древняя сторожевая база была обнаружена у современной военной базы. Солдаты помогали археологам проводить раскопки, добавили военные.

По мнению археологов, башня была возведена в период Иудейского царства около 2,7 тыс. лет назад во времена правления Езекия из династии царя Давида. В Библии написано, что Езекия правил Иудеей 29 лет. Он вступил на престол в возрасте 25 лет в третий год правления последнего царя Израильского царства Осии, что соответствует 727 году до н. э. Езекия укрепил стены Иерусалима и оградил страну от "хищничества филистимлян", указывается в книге.

В Управлении древностей полагают, что сторожевая башня была возведена в этом месте для наблюдения за принадлежавшим филистимлянам древним городом Ашкелон. Подобные сооружения строились на возвышенностях и использовались, в том числе, для передачи сигналов на большое расстояние при помощи факелов и дыма от костров. Такие башни складывали из больших камней, масса которых достигала восьми тонн.

Филистимляне фигурируют в Пятикнижии Моисеевом (Торе) как одни из самых заклятых врагов древних израильтян. В Священном писании указывается, что этот народ контролировал "пятиградье" - пять городов: Ашкелон, Ашдод, Газа, Гат и Экрон. В египетских текстах филистимлян обозначали как "народы моря". Ашкелон в древности являлся крупным городом, где процветала морская торговля - начиная с Бронзового века и вплоть до прихода крестоносцев.