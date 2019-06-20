Историки нашли документы, опровергающие мнение о колониальной политике России в Туркестане

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Научный коллектив опорного Алтайского государственного университета (АлтГУ) нашел архивные документы, опровергающие мнение определенного круга исследователей о колониальной политике Российской империи в Центральной Азии. Об этом сообщает в четверг пресс-служба АлтГУ.

Работа велась в рамках проекта "Социально-экономическая модернизация центральноазиатских окраин Российской империи: междисциплинарные методы реконструкции и оценка эффективности" под руководством доктора исторических наук, профессора кафедры востоковедения исторического факультета АлтГУ Юлии Александровны Лысенко. Проект вошел в число победителей конкурса 2019 года на получение грантов Российского научного фонда по приоритетному направлению деятельности РНФ "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами". Завершен первый этап проекта - работа в одном из крупнейших архивов Российской Федерации - Российском государственном историческом архиве (г. Санкт-Петербург).

Решая главную задачу проекта, отметили в пресс-службе, по выявлению основных направлений экономической модернизации центральноазиатского региона Российской империи, ученые АлтГУ приступили к исследованию большого количество статистических данных, которые, прежде всего, говорят о том, что Россия целенаправленно следовала курсу по широкоформатной интеграции в общеимперское политическое, социокультурное и экономическое пространство Степного края и Туркестана, располагавшихся на территории нынешних Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и части России.

"Однако в современной исторической науке государств постсоветской Центральной Азии термин "модернизация" фактически не используется. Здесь чаще упоминают колониализм, колониальную политику, колониальную эксплуатацию труда местного населения, что, конечно же, приобретает отрицательную коннотацию и исключает возможность взвешенного и объективного анализа экономической политики Российской империи в данном этнорегионе", - приводятся в пресс-релизе слова руководителя проекта Юлии Лысенко.

Центральноазиатский регион был дотационным в бюджете Российской империи. Это подтверждается, отметила она, выявленными статистическими данными Министерства финансов Российской империи. "Так, в ходе работы в РГИА нам удалось установить, что расходы империи на развитие Степного края и Туркестана составляли в 1880 году - 13 605 000 рублей, 1895 году - 10 620 000 рублей, в то время как доходы, поступавшие в казну от региона, в эти же годы составили 4 114 000 рублей и 7 835 000 рублей соответственно", - сказала ученый.

Приоритет геополитики без колониализма

Государство вкладывало в развитие горной и нефтяной отрасли, строительство железных дорог, оросительных систем; не оставалась без внимания и социальная сфера - шло активное строительство образовательных, медицинских учреждений и т. д. Значительная часть денежных средств вкладывалась и в обороноспособность Туркестанского военного округа. "Все это свидетельствует о приоритете геополитического, а не экономического аспекта политики России в Центральной Азии", - сообщила Лысенко.

О незначительных темпах модернизации центральноазиатского региона также свидетельствуют документы, отражающие процесс формирования финансовых органов в Степном крае и Туркестане, и историю открытия филиалов Государственного банка России в данном регионе. Госбанк тщательно исследовал ситуацию на месте, собирал информацию о целесообразности и перспективности открытия филиалов в центральноазиатском регионе. В итоге, в 70-90 гг. XIX в. здесь было открыто 16 отделений Госбанка, они имели незначительный денежный оборот, занимались преимущественно кредитованием торговых операций.

В ходе работы в РГИА ученые выявили ряд уникальных документов, свидетельствующих о незначительном привлечении коренных народов региона в качестве работников на крупные промышленные объекты: Акционерное общество "Спасские медные руды", месторождения Экибастузского каменноугольного бассейна, Акционерное общество Атбасарских медных руд.

"Из документов данных предприятий нам удалось установить, что коренное население крайне неохотно и в незначительном количестве нанималось на работу, поэтому все промышленные объекты испытывали кадровый дефицит. Решалась данная проблема по-разному. Например, на эти предприятия в значительном количестве вербовались рабочие из Китая, а в годы Первой мировой войны здесь трудились военнопленные-европейцы - итальянцы, чехи, словаки и т. д. Эти уникальные данные позволяют поставить под сомнение выводы некоторых современных исследователей о колониальной сущности политики Российской империи в Степном крае и Туркестане и исключить тезис об эксплуатации его коренных народов", - подчеркивает Лыченко.