Ученые Сеченовского медуниверситета разработали новый метод клеточной терапии

ТАСС, 21 июня. Исследователи из Первого Московского государственного медуниверситета имени И. М. Сеченова разработали метод клеточной терапии, эффективно удаляющий клеточные компоненты, но сохраняющий структурную основу и активные соединения, которые и управляют поведением клеток. Метод позволит ученым приблизиться к созданию технологии воспроизводства живой ткани для использования в медицине.

Итоги работы, соавторами которой выступили ученые из Военно-медицинского университета и Университета Сунь Ятсена (КНР), а также университетов штата Канзас и Уэйк-Форест (США), опубликованы в журнале Applied Physics Reviews.

"Технология выглядит так: у пациента берут небольшой образец здоровой мышечной ткани, из которого выделяют клетки-предшественники, затем их культивируют в лабораторных условиях и пересаживают пациенту в место повреждения. Чтобы этот метод работал, необходимо создать определенные условия для прогениторных клеток, чтобы они могли дифференцироваться так же, как в теле человека. Исследования показывают, что для управления поведением прогениторных клеток важен как правильно подобранный скаффолд ("каркас", на котором выращивается ткань - прим. ТАСС), так и внеклеточный матрикс, связывающий клетки между собой и регулирующий процессы внутри них", - сообщает в четверг пресс-служба университета.

Клетками-предшественниками, или прогениторными клетками, называют клетки, которые могут развиваться в определенный тип клеток, например, в клетки мышечной ткани. Эта особенность позволяет использовать их в клеточной терапии для восстановления тканей после травм или в результате возрастных нарушений.

Воспроизвести "живую ткань"

Ранее авторы статьи разработали скаффолды с покрытием на основе внеклеточного вещества для выращивания кожи, скелетных мышц и печени, которые показали хорошие результаты, поскольку учитывают различия между типами тканей. Чтобы получить пригодные для дальнейшего использования матриксы, из образца ткани нужного типа механически удаляют или вымывают специальным раствором клетки и их компоненты, которые при трансплантации могут вызвать иммунную реакцию.

"Формируя ткань или орган в лабораторных условиях, мы всегда пытаемся создать условия, которые максимально близки нашему организму. Но сложность состава экстрацеллюлярного матрикса не позволяет нам полностью создать его искусственно. В связи с этим наша задача - максимально бережно выделить его и использовать в инженерии интересующей нас ткани. Так мы сможем быстрее и точнее воспроизвести живую ткань и применить ее в клинической практике", - приводятся в сообщении слова соавтора исследования, директора Института регенеративной медицины Сеченовского университета Петра Тимашева.

Теперь, прежде чем можно будет активно использовать прогениторные клетки для восстановления мышц, международной команде исследователей предстоит ответить на несколько вопросов. "Необходимо точнее определить, какие вещества требуются для успешного культивирования ткани и какие механизмы регулируют ее восстановление. Также нужно понять, как можно депонировать активные вещества в гидрогелях и как поддерживать функции мышечной ткани в процессе ее роста вне организма", - отмечается в документе.