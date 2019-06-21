Центр морских исследований для ученых РФ могут создать в Севастополе благодаря "Пионеру-М"

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Руководство Севастопольского государственного университета рассматривает возможность создать центр коллективного пользования для ученых из разных регионов России, ядром которого станет новейшее научно-исследовательское судно "Пионер-М", сообщил ТАСС ректор вуза Владимир Нечаев.

"Думаю, что, когда судно встанет на причал, начнет работать, можно рассмотреть возможность создания на Северной стороне [Севастопольской бухты] центра коллективного пользования с доступом к "Пионеру-М" и другим лабораториям. Мы планируем, что он будет доступен для всей страны", - сказал Нечаев.

Он уточнил, что такой центр поможет в исследовании Мирового океана, разработке технологий для безэкипажных судов и новых материалов для кораблестроения, работе в области цифрового проектирования. При этом рассматривается возможность дистанционного использования оборудования Севастопольского государственного университета.

"Может быть, будет такой формат: поставить задачу для "Пионера-М", и он сможет проводить исследования в интересах исследователей, студентов, которые находятся в другом регионе, хоть на Дальнем Востоке. Например, это позволит им провести определенное исследование в одном районе и заказать аналогичное в Черном море. Или позволит апробировать технологии дистанционного управления, в том числе для морского судна", - пояснил ректор севастопольского вуза.

Кроме того, по его мнению, поиск задач для плавучей лаборатории и формирование алгоритмов работы судна можно представить и в качестве задания для студентов любого вуза РФ.

Опыт для корабелов

Нечаев добавил, что за время создания проекта "Пионера-М" появились определенные наработки в области цифрового проектирования, беспилотных технологий, новых материалов для судостроения, были затронуты "интересные темы для юристов и экономистов". Дополнительный опыт по этим направлениям будет получен при строительстве и эксплуатации судна.

"Эти наработки могут быть полезны и для СевГУ, и для всех университетов РФ, которые заинтересованы в апробации новых технологий в процессе обучения. В СевГУ кейс "Пионера-М", опыт, полученный при проектировании, строительстве и эксплуатации судна, будет использован в разных программах магистратуры и бакалавриата", - уверен собеседник агентства.

По его словам, также для студентов важно научиться работать с потенциальными потребителями разработок - теми, кто будет использовать их на практике. В случае с "Пионером-М" это широкий круг исследователей, которые заинтересованы в изучении моря: биологи, археологи, физики, специалисты технических направлений.

О проекте

Проектирование "Пионера-М" вели ученые Севастопольского государственного университета на базовой кафедре "Инновационное судостроение и технологии освоения шельфа", созданной ЦКБ "Коралл". Строительство судна будет происходить на трех заводах Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Средне-Невский судостроительный завод выполнит работы по формированию композитного корпуса, созданием надстройки займутся специалисты крымского предприятия "Судокомпозит", финальная сборка состоится на Севморзаводе. Длина судна составит 25,7 м, ширина - 9 м, скорость - 10 узлов, водоизмещение - 82 т.

Проект реализуется при поддержке Минобрнауки, ОСК и Агентства стратегических инициатив. Финансирование строительства осуществляется в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Индустриальным партнером выступает ОСК. Планируется, что судно "Пионер-М" будет достроено в конце 2019 - начале 2020 года, инвестиции в реализацию проекта составляют 300 млн рублей.