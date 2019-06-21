Роспатент назвал 100 лучших изобретений года

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Роспатент подвел итоги анализа всех патентов, выданных в 2018 году, и опубликовал список "100 лучших изобретений 2018 года". Большинство из включенных в список патентов охватывают области и направления, входящие число приоритетов, определенных Стратегией научно-технологического развития РФ и майским указом президента России Владимира Путина, сообщили в пятницу в центре общественных связей Роспатента.

Среди вошедших в топ-100 - коллектив авторов из Татарстана, получивший патент на уникальную в мировом масштабе технологию электрохимической переработки золотосодержащего сплава. Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук разработал способ иммобилизации радионуклидов, позволяющий, в том числе, создавать керамические саркофаги нового поколения для радиоактивных отходов, а Институт катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН - катализатор гидрокрекинга углеводородного сырья для получения высококачественных продуктов из тяжелой нефти.

"В числе лучших - изобретатели нового способа получения графена, разработчики, нашедшие способ гарантировать сохранность органов для трансплантации, создатели нового пептидного модулятора для лечения расстройств памяти", - отметили в ЦОС Роспатента.

В сфере IT среди патентов отмечены новое цифровое устройство для построений прогнозов и работы с большими данными (BigData), способ защиты информации при копировании на внешние носители, система для обработки запросов на транзакцию в распределенных системах обработки данных, а также получение ключей шифрования с повышенной криптостойкостью.

Список "100 лучших изобретений" опубликован на сайте ведомства с указанием авторов, патентообладателей, номеров патентов и патентных заявок, а также контактов патентообладателей или их представителей.

Всего в 2018 году в России было выдано 35 тыс. 774 патента.