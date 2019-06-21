{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Гавайях разрешили достроить гигантский телескоп на "священной земле"

По мнению экспертов, его сооружение предоставит ученым невиданные ранее возможности для изучения космических объектов
Описание
© AP Photo/Caleb Jones

ТАСС, 21 июня. Власти американского штата Гавайи разрешили продолжить строительство 30-метрового телескопа на вершине спящего вулкана Мауна-Кеа, который многие местные жители считают священным. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор штата Дэвид Иге.

По его словам, строительство начнется этим летом. "Мы будем вести его уважительно по отношению к людям, к этому месту и культуре, которая делает Гавайи уникальными", - сказал губернатор, слова которого приводит агентство Associated Press.

В четверг утром сотрудники одной из служб штата прибыли к месту, где, как ожидается, будет установлен телескоп, и занялись расчисткой территории. Им попытались помешать местные активисты, выступающие против строительства. Один человек был задержан.

Речь идет о телескопе стоимостью $1,4 млрд. Его сооружение началось еще в октябре 2014 года, но работы вскоре пришлось прекратить из-за массовых протестов местных жителей. В течение нескольких лет продолжались судебные тяжбы относительно того, соответствуют ли планы строительства телескопа закону. В итоге в октябре 2018 года Верховный суд Гавайев разрешил сооружение данного объекта. Местные активисты и лидеры общин коренных гавайцев заявили тогда, что шокированы этим решением.

"В мире есть не только белое и черное. Это не нефтяная вышка, а телескоп, который позволит узнать больше о происхождении жизни во вселенной", - отметил Дэвид Иге.

Телескоп на Гавайях на высоте 4050 метров над уровнем моря будет установлен при участии США, Китая, Японии, Канады и Индии. Он будет представлять собой зеркальную систему общей площадью 655 кв. м, собранную из 492 сегментов по 1,4 м каждый. Это будет один из трех крупнейших наземных телескопов, которые планируется ввести в строй к 2020 году. Этот астрономический инструмент позволит вести наблюдения как в оптическом, так и в инфракрасном диапазоне, собирая в девять раз больше световой информации, чем крупнейшие из современных телескопов. По мнению экспертов, это предоставит ученым невиданные ранее возможности для изучения космических объектов.

Мауна-Кеа, что по-гавайски означает "белая гора", является спящим вулканом. Его высота составляет 4205 метров. В гавайской мифологии гора считается священной. Ранее на нее могли восходить лишь вожди племен. Всего на Мауна-Кеа расположены 13 телескопов, там уже были построены несколько обсерваторий.

Теги
США
Британские ученые изобрели новый тип компьютерной памяти со сверхнизким энергопотреблением
По оценкам ученых из университета Ланкастера, технология позволит снизить пиковое энергопотребление в центрах обработки данных как минимум на 20%
Читать полностью