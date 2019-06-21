На Гавайях разрешили достроить гигантский телескоп на "священной земле"

ТАСС, 21 июня. Власти американского штата Гавайи разрешили продолжить строительство 30-метрового телескопа на вершине спящего вулкана Мауна-Кеа, который многие местные жители считают священным. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор штата Дэвид Иге.

По его словам, строительство начнется этим летом. "Мы будем вести его уважительно по отношению к людям, к этому месту и культуре, которая делает Гавайи уникальными", - сказал губернатор, слова которого приводит агентство Associated Press.

В четверг утром сотрудники одной из служб штата прибыли к месту, где, как ожидается, будет установлен телескоп, и занялись расчисткой территории. Им попытались помешать местные активисты, выступающие против строительства. Один человек был задержан.

Речь идет о телескопе стоимостью $1,4 млрд. Его сооружение началось еще в октябре 2014 года, но работы вскоре пришлось прекратить из-за массовых протестов местных жителей. В течение нескольких лет продолжались судебные тяжбы относительно того, соответствуют ли планы строительства телескопа закону. В итоге в октябре 2018 года Верховный суд Гавайев разрешил сооружение данного объекта. Местные активисты и лидеры общин коренных гавайцев заявили тогда, что шокированы этим решением.

"В мире есть не только белое и черное. Это не нефтяная вышка, а телескоп, который позволит узнать больше о происхождении жизни во вселенной", - отметил Дэвид Иге.

Телескоп на Гавайях на высоте 4050 метров над уровнем моря будет установлен при участии США, Китая, Японии, Канады и Индии. Он будет представлять собой зеркальную систему общей площадью 655 кв. м, собранную из 492 сегментов по 1,4 м каждый. Это будет один из трех крупнейших наземных телескопов, которые планируется ввести в строй к 2020 году. Этот астрономический инструмент позволит вести наблюдения как в оптическом, так и в инфракрасном диапазоне, собирая в девять раз больше световой информации, чем крупнейшие из современных телескопов. По мнению экспертов, это предоставит ученым невиданные ранее возможности для изучения космических объектов.

Мауна-Кеа, что по-гавайски означает "белая гора", является спящим вулканом. Его высота составляет 4205 метров. В гавайской мифологии гора считается священной. Ранее на нее могли восходить лишь вожди племен. Всего на Мауна-Кеа расположены 13 телескопов, там уже были построены несколько обсерваторий.