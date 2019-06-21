В ДВФУ открыли теплицу для выращивания клубники по японским технологиям

ТАСС, 21 июня. Теплица для выращивания клубники по японским технологиям построена на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ДВФУ. Инновационный комплекс расположен в кампусе на острове Русский.

"Экспериментальную теплицу по выращиванию клубники открыли в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) 21 июня. Инновационный комплекс - совместный проект ДВФУ, Токийского сельскохозяйственного университета (Nodai), ООО "Евро-Азиатский Торговый Дом "Инновация" и группы компаний Hitachi при содействии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ)", - сказали в пресс-службе.

По словам представителя пресс-службы, технологии, которые использованы для создания комплекса, являются уникальными как для России, так и для Японии. Легкая, но очень прочная конструкция сможет защитить растения даже зимой - во время сильных ветров и снегопадов внутри будет поддерживаться климат, необходимый для выращивания и созревания клубники. Размер теплицы составляет 23 м в длину и 7 в ширину, первая партия для посадки в ней - это 800 саженцев. Каким будет первый урожай клубники - пока не загадывают, но планируют собрать его уже в сентябре.

"Именно здесь, в стенах ДВФУ, лидеры наших государств Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились о совместном приложении усилий для развития Дальнего Востока России. Реализация проекта - один из шагов на пути к выполнению поставленной задачи. Перед нами - опытный образец, в котором сочетаются наука и знаменитое японское качество, однако совсем скоро в Приморье построят еще 3 тыс. кв. м. таких теплиц", - приводит пресс-служба слова ректора ДВФУ Никиты Анисимова.

К работе в теплице привлекут студентов ДВФУ и Токийского сельскохозяйственного университета под руководством педагогов и опытных экспертов из обоих вузов. "В дальнейшем планируется также строительство питомника, тепличного производства плодово-ягодных культур, в частности салата и томатов, хранилища для готовой продукции. Товар будет реализовываться как на территории Дальневосточного федерального округа, так и экспортироваться в Японию", - отметили в пресс-службе.

Протокол намерений о создании экспериментальной теплицы ректор ДВФУ и ректор Токийского сельскохозяйственного университета Кацуми Такано подписали в декабре 2018 года. Стороны договорились, что исследователи двух стран определят, насколько японские технологии эффективны для выращивания ягод и овощей в дальневосточных регионах. Готовый проект был представлен в марте 2019 года на Дне иностранного инвестора во Владивостоке.