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Британские ученые изобрели новый тип компьютерной памяти со сверхнизким энергопотреблением

По оценкам ученых из университета Ланкастера, технология позволит снизить пиковое энергопотребление в центрах обработки данных как минимум на 20%

ТАСС, 21 июня. Ученые из университета Ланкастера изобрели и запатентовали универсальную компьютерную память, работающую на принципах квантовой механики и имеющую рекордно низкий уровень энергопотребления. Об этом сообщается на сайте университета.

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Ожидается, что изобретение может прийти на смену традиционным устройствам динамической памяти DRAM, используемым на сегодняшний день в большинстве компьютеров и флэш-накопителей. Новое устройство сочетает в себе преимущества обеих технологий - включая высокую скорость записи и чтения информации и надежность ее хранения.

При этом разработчикам удалось решить проблемы традиционных запоминающих устройств - время хранения информации для нового типа компьютерной памяти превысит возраст Вселенной, а запись и удаление данных будет требовать в сто раз меньше энергии по сравнению с затратами тех же процессов в DRAM.

Технология будет использоваться во всех современных гаджетах - от мобильных устройств и персональных компьютеров до серверов и систем хранения "больших данных". По оценкам ученых, новый тип компьютерной памяти позволит снизить пиковое энергопотребление в центрах обработки данных как минимум на 20%.

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