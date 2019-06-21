Ученые рассказали, в чем опасность долгого рабочего дня

Ученые выяснили, что люди, работающие более 10 часов в день, имеют повышенный риск развития инсульта. Результаты исследования специалистов из Франции, Италии, США, Германии, Японии, опубликованы в медицинском журнале Stroke.

В исследовании приняли участие 143 592 человек в возрасте от 18 до 69 лет. Специалисты учитывали их возраст, пол, вредные привычки, в частности, курение, а также продолжительность рабочего дня. Ученые наблюдали за добровольцами с 2012 года.

В результате было установлено, что у тех, кто работал более 10 часов не менее 50 дней в году, риск развития инсульта увеличивался на 29%. При этом длительный рабочий день в течение десяти лет повышал риск на 45%.

"Связь между продолжительным рабочим днем в течение 10 лет и риском развития инсульта была наиболее заметна у людей в возрасте до 50 лет. Это неожиданно", - цитирует портал MedicalXpress автора исследования Алексис Дескату из Университета Анже. По ее словам, для изучения этого факта необходимы дальнейшие исследования.