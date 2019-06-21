Попадающий через рыбу в организм человека микропластик способен вызывать рак

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Микроскопические частицы, на которые распадается пластиковый мусор в водоемах, через рыбу попадает в организм человека и вызывает рак. К такому выводу пришли в результате исследований в Институте океанологии имени П. П. Ширшова РАН, где призывают к переходу на новое поколение полимеров, сообщила в пятницу пресс-служба института.

"Мелкие частицы пластика (микропластик размером менее 5 миллиметров) имеют очень специфические физические и динамические свойства, изменяющиеся со временем, проведенным в окружающей среде, и считаются наиболее опасными, поскольку способны попадать в организм человека через моллюсков и рыб и вызывать онкологические заболевания и нарушения репродуктивной функции", - говорится в сообщении.

При этом ученые отмечают, что загрязнение пластиком морей и пресных вод в последние десятилетия приобрело характер серьезной проблемы для человечества и существенной угрозы для водной среды на планете в целом. В океане скопилось огромное количество отходов, и 90% этого мусора - пластик.

В этой связи ученые Института океанологии РАН изучили образцы пластика из самых разных водоемов планеты от Арктики до Антарктики, включая моря, озера и некоторые реки, что позволило выявить ряд особенностей обрастания микрофитами (простейшими водорослями) пластика разного химического состава, а также биоразложение разных типов пластика.

"Ученые установили, что новые поколения пластиков могут эффективно обрастать микрофитами, которые служат кормом для рыб и брюхоногих моллюсков, но при этом практически не распадаться на микропластик, что позволяет рекомендовать отдельные типы пластика для использования в марикультурных хозяйствах", - уточнили в институте.

Полученные результаты могут быть также использованы для модификации поверхности пластиковых изделий с целью обеспечения их направленного биоразрушения, минуя образование микрочастиц, наиболее опасных для водных экосистем и человека.