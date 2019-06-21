Гидрографы Севфлота в 2019 году нанесут на карты более 5 новых островов в Арктике

МУРМАНСК, 21 июня. /ТАСС/. Гидрографы Северного флота в ходе экспедиции в Арктику в 2019 году намерены подтвердить предположения о существовании более пяти новых островов и нанести их на карты, сообщил в пятницу журналистам в Мурманске, отвечая на вопрос ТАСС, начальник отдела гидрографической службы флота Алексей Корнис.

"Есть шесть или семь островов, существование которых предстоит подтвердить в ходе экспедиции. Самый большой из них, предположительно, имеет в длину более 500 метров", - сказал он.

По словам Корниса, речь идет об островах в составе архипелага Новая Земля. Предположения об их существовании сделаны на основании разных источников - снимков из космоса, данных других экспедиций. "Но острова будут считаться официально открытыми, когда на них ступят гидрографы. Должно быть понятно, насколько это постоянные объекты, а не, к примеру, части ледника", - отметил начальник отдела.

Экспедиция состоится в августе-сентябре. В ней примут участие несколько кораблей Северного флота, в том числе гидрографические суда. Участники посетят Новую Землю, где, в частности, и будет проведена работа по подтверждению существования островов. Обнаружению новых объектов способствует глобальное потепление и отступление ледников, под которыми открываются ранее невидимые участки земли. По словам Корниса, ежегодно ледники отступают на десятки метров. Основная часть экспедиции пройдет на Земле Франца-Иосифа, где экспедиция намерена побывать на маршрутах первопроходцев и исследователей архипелага. Будет проведен широкий спектр научных измерений - геологических, гидрографических и других.

Исследования могут повлиять на использование Северного морского пути: появление новых бухт и укрытых от волнения акваторий позволит сделать плавание более безопасным. Кроме того, на вновь открытых островах ученые получают уникальную возможность наблюдать процессы, схожие с теми, что происходили на Земле много тысячелетий назад после завершения ледникового периода - образование новых геологических структур, появление и развитие флоры и фауны. Еще одна важная задача исследований - уточнение границ 12-мильной морской экономической зоны России, которая отсчитывается от крайних точек суши.

Кроме того, экспедиция будет нести и историческую составляющую. Участники будут искать и реставрировать старые памятники первопроходцам, искать исторические артефакты.

Хрустальный компас флотских географов

Новая экспедиция станет продолжением активной работы флотских гидрографов последних лет. Число их открытий в Арктике уже составляет несколько десятков. Так, обнаружены и картографированы 12 новых островов, 14 мысов, один пролив, шесть бухт. Общая площадь открытых островов превысила площадь Монако (более 2,1 кв. км). Кроме того, гидрографы обнаружили разделение острова Нортбрука на две части, зафиксировали исчезновение острова Перламутровый на Земле Франца-Иосифа. Пять новых объектов уже получили официальные названия в честь знаменитых военных гидрографов. Как рассказал Корнис, еще более 10 объектов предлагается назвать именами ученых Севфлота, но пока вопрос ждет согласования со стороны законодателей Архангельской области, к территории которой относятся Новая Земля и Земле Франца-Иосифа.

Еще одна интересная история связана с островом, который сейчас носит неофициальное название "Школьный". Его обнаружили школьники из Подмосковья - представители созданной при поддержке Роскосмоса молодежной межрегиональной группы, участники которой дистанционно наблюдают за поверхностью Земли. Открытиям помогли фотографии, сделанные российским космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и европейскими Landsat и Sentinel. Участок суши появился после отступления ледника Вилькицкого близ Новой Земли. В прошлом году Северный флот достиг острова, исследовал его и уточнил координаты, что позволит нанести его на все официальные карты.

Арктические достижения позволили гидрографической службе Севфлота стать в этом году обладателем одной из главных географических наград в России - национальной премии в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия "Хрустальный компас". В 2019 году в оргкомитет премии поступило 556 проектов из 71 региона России, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии, США и Франции. В число отобранных экспертами проектов-участников попали и два проекта Севфлота - "Комплексная экспедиция Северного флота на архипелаге Новая Земля" и "Географические открытия, сделанные гидрографической службой Северного флота в ходе комплексных океанографических исследований в Арктике". По результатам конкурса объединенный проект Севфлота стал победителем в номинации "Путешествие и экспедиция", а проект "Географические открытия…", кроме этого, стал призером в номинации "Признание общественности".

Гидрографы Севфлота намерены и дальше продолжать исследования в Арктике. Сейчас на их вооружении находятся три гидрографических судна. В этом году ожидается спуск на воду и испытания еще одного, которое строится в Рыбинске. Это будет современное судно со всей необходимой аппаратурой отечественного производства, которое позволит производить самые актуальные научные работы в Арктике. Прием судна в состав флота намечен на начало 2020 года.