Ученые выяснили, с какой суммой денег в потерянном кошельке его вернут быстрее

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Кошельки, в которых содержится крупная сумма денег, возвращаются чаще, чем считалось ранее. Неожиданные результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Science.

Эксперимент, проведенный группой ученых из Швейцарии и США, затронул 40 стран и 355 городов. Исследователи отнесли более 17 тыс. якобы потерянных бумажников в различные общественные институты: банки, почтовые отделения, театры, отели, полицейские участки. Затем они следили за частотой их возвращения. Результат удивил даже экспертов и экономистов: чем больше денег в потерянном кошельке, тем выше вероятность его возвращения.

После передачи пропажи научные сотрудники удалялись под предлогом спешки, не оставляя никаких контактов для связи с ними. Но на каждой визитке, находящейся в потерянном кошельке, был написан адрес электронной почты, созданной специально для этого эксперимента. Так, в 51% случаев получатели связались с "владельцами" даже тогда, когда в них было лишь около €13, в 72% случаев возвращали кошельки с суммой около $94. При этом кошельки без денег возвращались лишь в 40% случаев.

По данным издания, бумажники представляли собой прозрачные чехлы для визиток. Такой вид кошелька был выбран специально: таким образом те, которым передают пропажу, могли четко рассмотреть находящуюся там сумму денег в валюте конкретных стран. Для реалистичности эксперимента в бумажниках могли находиться также визитные карточки, список продуктов и ключ. Всевозможные надписи выполнялись на языке той страны, где проводился эксперимент.

"Эксперимент показал, что у нас очень низкое мнение о порядочности людей", - отметил исследователь из Цюрихского университета Лукас Зюнд.

Ученые попытались выяснить причину возврата бумажников с большой суммой денег. Отмечается, что такие факторы, как наличие свидетелей получения кошелька и камер видеонаблюдения, не объясняют эту тенденцию. Результаты исследования также показали, что люди не ожидают большего вознаграждения за возвращение бумажника с крупной суммой денег и другим содержимым. Таким образом, одной из главных причин такого поведения получателей, по мнению экспертов, являются их альтруистические мотивы и естественное нежелание воспринимать себя как вора.