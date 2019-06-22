Арктический плавучий университет с представителями 11 стран отправился на Шпицберген

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июня. /ТАСС/. Одиннадцатый рейс Арктического плавучего университета (АПУ-2019) на научно-экспедиционном судне "Профессор Молчанов" начался в субботу в Архангельске. Участники экспедиции будут проводить исследования в Баренцевом море и на Шпицбергене.

Арктический плавучий университет - это совместный проект Северного Арктического федерального университета (САФУ) и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС). Во время рейсов исследуются арктические территории по разным направлениям. В экспедициях на судне "Профессор Молчанов" участвуют ведущие ученые страны, а студенты различных вузов учатся работать в арктических полевых условиях. Для них также предусмотрен большой курс лекций.

"Этот рейс курируется Министерством науки и высшего образования РФ. Мы идем на архипелаг Шпицберген. Наша основная цель - это работа в Баренцевом море, на акватории и прибрежной территории Шпицбергена. Рейс продлится 20 дней - до 11 июля", - сказал ТАСС руководитель экспедиции, проректор по международному сотрудничеству САФУ Константин Зайков.

Использовать опыт Шпицбергена

"Профессор Молчанов" подойдет к Шпицбергену с востока и направится в Ис-фьорд, где расположены крупные населенные пункты архипелага, в том числе российские поселки Баренцбург и Пирамида. Пирамида на настоящий момент законсервирована. "Экспедиция планирует провести часть исследовательских работ в Ис-фьорде и сделать наземные высадки на территориях, примыкающих к поселкам Баренцбург, Пирамида, Ню-Лондон и Лонгйир, - пояснил Зайков. - Мы посетим российский научный центр в Баренцбурге, оператором этого центра является Институт Арктики и Антарктики. Планируется посещение университетского центра UNIS, этот центр входит в Арктический университет Норвегии университета Тромсе, где мы планируем познакомиться с инфраструктурой, обсудить перспективы научных исследований и пригласить руководство центра посетить нашу экспедицию, уже получили от них позитивный отклик".

Затем судно пойдет на север в поселок Ню-Олесунн. Это самый северный в мире исследовательский городок. Летом там работает до пятисот ученых, зимой штат сокращается до ста человек. В Ню-Олесунне расположены исследовательские станции разных стран: Южной Кореи, Италии, Польши, Великобритании, Германии, Франции, Китая и других.

Основная цель в Ню-Олесунне - познакомиться с работой оператора поселка, который обеспечивает существование арктического наукограда. "Мы планируем пообщаться с представителями компании Kings Bay AS - это оператор поселка, чтобы они рассказали, как устроен этот научный арктический наукоград, - пояснил собеседник агентства. - Это исследовательский поселок, где всем оперирует коммерческая компания. То есть это удачный пример государственно-частного партнерства, где есть частная компания, есть государство и есть исследовательские институты, которые взаимодействуют, чтобы формировать условия среды для проведения научных исследований".

Компания предоставляет площадку, обеспечивает поселок всем необходимым: транспортная инфраструктура, водоснабжение, электричество и т.д. "Это историческая компания, которая добывала там уголь, но после событий 1963 года, после которых в Норвегии был правительственный кризис (В период с 1945 по 1963 годы на шахтах компании произошли три крупные аварии, в результате которых погибло более 70 человек. В 1963 году была создана специальная комиссия, которая выявила ряд недостатков в управлении компании - прим. ТАСС), правительство ушло в отставку, - рассказал Зайков, - но самое главное, что компания с архипелага не ушла, было решено закрыть выработку угля. И они, хотя не имели никакого опыта, не имели ни одной исследовательской станции, успешно диверсифицировались из горной компании в оператора наукограда".

По словам руководителя экспедиции, опыт норвежской компании можно использовать в российской высокоширотной Арктике. "Норвежский опыт полезен не только для того, чтобы диверсифицировать российскую деятельность на Шпицбергене, но и чтобы развивать научно-исследовательскую деятельность в нашем секторе Арктики, - отметил Зайков. В перспективе эти наработки можно внедрить на архипелаге Земля Франца-Иосифа. - ЗФИ - это такой близнец Шпицбергена и там нам нужен нормальный исследовательский наукоград".

По словам собеседника агентства, САФУ также заинтересован в создании такой базы на Земле Франца-Иосифа. "Для нас это практика, район, где мы можем проводить серьезные научные исследования. И можно использовать зарубежный, норвежский опыт", - добавил он.

Участники из 11 стран

В экспедиции АПУ-2019 участвует 58 человек, из них 28 - из других стран. "У нас участники из 11 стран: это Россия, Швейцария, Германия, Южная Корея, Китай, Румыния, Франция, Норвегия, Великобритания, Туркменистан и Кыргызстан. 14 иностранных студентов, остальные - преподаватели либо исследователи-аспиранты", - пояснил Зайков.

Самая большая группа представляет университеты Швейцарии - 10 студентов и преподавателей. "Мы везем студентов из трех университетов: Лозаннского, Женевского и Лозаннской политехнической школы. Они все магистры, - рассказал ТАСС преподаватель Женевского университета Ксения Татарченко. - Смысл проекта - чтобы они попробовали что-то сделать своими руками, вместе с российскими коллегами, студентами - этот момент очень важный, чтобы проекты были полезные и серьезные. Чтобы они были в реальных условиях увидели, как создается полярная наука". Студенты из Швейцарии в частности будут работать по исследованию микропластика.

Из Китая в экспедиции участвует восемь человек: студенты Пекинского нефтяного университета, университета Синьхуа - одного из ведущих вузов Китая. "Арктика для Китая совсем новая территория возможностей и сейчас у Китая тесное сотрудничество с Россией в этом направлении, - рассказал ТАСС участник рейса, главный эксперт Центра исследований Синей экономики Арктики Гао Тяньмин. - Нам важно понять, какими механизмами и как мы можем участвовать в совместном развитии Арктики и какие могут быть проекты".

Гао - экономист, и в ходе рейса будет читать лекции об интересах Китая к арктическому региону, а студенты будут проводить исследования.

Историки из Германии будут изучать историко-культурное наследие Шпицбергена, как и их коллеги из Волгоградского государственного университета. Ученые из Южной Кореи в ходе рейса исследуют видовое разнообразие планктона в Баренцевом море.

По пути экспедиции на Шпицберген предстоит большая работа по изучению водных масс Баренцева моря. "Это комплекс исследований, которые мы проводим уже несколько лет, и важно сохранить эту преемственность, - пояснил руководитель экспедиции. - Это классические морские работы, связанные с изучением эволюции атлантических водных масс, поведения Гольфстрима, анализ температуры и солености воды. Все это будет ложиться в банк данных, которые собирают Росгидромет и Минприроды РФ".

Исследования микропластика

Одна из ключевых задач рейса, по словам Зайкова, это изучение микропластика, продолжение тех работ, которые проводились учеными плавучего университета в российской части Баренцева моря, Белом и Карском морях. "Для нас очень интересно сравнить западный сектор Баренцева моря - норвежский сектор, - объяснил собеседник агентства, - посмотреть какие концентрации микропластика мы там обнаружим".

Как он рассказал, исследование микропластика - это очень кропотливая работа. "В воду бросается сеть-манта, она похожа на ската. Через ее очень мелкую сетку при малой скорости фильтруется очень много воды, и собираются частицы. Затем очень большая рутинная работа делается на судне, - рассказал он. - Нужно сидеть над микроскопом, огромное количество частиц отсеивать, предположительно определив, имеют ли они искусственное происхождение: пластик или не пластик. Потом этот мусор сортируется по типам".

Следующий этап проходит уже в лаборатории на берегу. "Далее определяется вид пластика: он от шампуней или гигиенических средств, или это посуда, или это сети, - рассказал Зайков. - Когда мы определили, что это за вид мусора, идет анализ химсостава". Это длительная работа: например, химический состав микропластика, собранного в рейсе 2018-го года, определяют до сих пор.

После того как определяется вид мусора, можно предположить его источник. "Если мы видим, что в основном это пластик из промысловой сети, то, оказывается, вылавливая рыбу, мы наносим вред тем, что пластиковые сети оставляют свои частицы, потому что сети рвутся, могут срываться во время шторма. Более чем за полувековое траление такими сетями морю соответственно нанесен ущерб. Это один из примеров, возможно, там другие виды пластика присутствуют и доминируют, например, это может быть пластик, который связан с городскими агломерациями и речными стоками, которые выносят эти все загрязнения в Мировой океан", - сказал Зайков.