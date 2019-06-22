Помощник президента Фурсенко предложил брать "решения природы" для развития технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Эволюция природы происходит на основе механизмов, схожих с функционированием "больших данных" (big data), развитие технологий следует основывать на этих же принципах, считает доктор физико-математических наук, помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Выступая в субботу на VII Съезде Вавиловского общества генетиков и селекционеров, Фурсенко напомнил о поручениях президента РФ Владимира Путина по развитию искусственного интеллекта (ИИ) и генетики. Обе сферы, по мнению Фурсенко, взаимосвязаны, но при развитии этих направлений нужно учитывать "природоподобие".

"Природоподобие" - использование подходов, инструментов, технологий, которые бы не ломали природу, а следовали ей. <...> Природа <...> ищет свои решения как раз через то, что является big data, через перевод самых разных ситуаций и выстраивания моделей, которые эти различные события отбирают, какие-то отбрасывают, какие-то реализуют и так далее. <...> Очень интересно, что сегодня за счет новых возможностей исследования в области "интеллектуальных упражнений" [в области цифровых технологий] мы перешли ближе к тому что за очень долгое отрабатывалось природой. <...> Благодаря инструментам, которые попали в наши руки, мы рассчитываем на то, что мы могли бы, не нарушая законы природы, тем не менее ускорить отбраковку патологий", - сказал Фурсенко.

Он отметил, что вопрос исследования того, как природа решает "патологические" ситуации, требует изучения в философском, и, что, "может быть, более важно", в практическом планах.

Big data - это концепция сбора, хранения, обработки и использования всевозможных данных, полученных от людей и/ или цифровых устройств.

В Санкт-Петербургском государственном университете в субботу завершился VII Съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров. В конгрессе, приуроченном к 100-летию кафедры генетики и биотехнологии СПбГУ, приняли участие более тысячи ученых из десятков стран.