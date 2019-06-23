Ученые изучат историческую технику на полярных станциях в рейсе ледокола "Михаил Сомов"

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Специалисты Арктического музейно-выставочного центра (Петербург) в ходе рейса на ледоколе "Михаил Сомов" обследуют историческую технику, которая сохранилась на полярных станциях Белого, Баренцева и Карского морей. Как в воскресенье сказал ТАСС замруководителя Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Бараков, экспедиция продлится около двух месяцев.

"Сомов" выходит в рейс 23 июня, он продлится до конца августа. Маршрут пройдет по Белому, Баренцевому, Карскому морям, судно поднимется до Земли Франца-Иосифа. Сотрудники музейно-выставочного центра по ходу движения судна будут выявлять на станциях объекты историко-культурного наследия. Они будут работать практически на всех станциях, их задача - отработать максимально, найти заброшенные объекты технического освоения Арктики", - сказал Бараков.

По его словам, на метеостанциях сохранилось много старых машин, среди них могут оказаться уникальные экземпляры, которые можно показывать в музее. "Это старая автомобильная техника, трактора, то, что уже часто находится в разряде металлолома, - сказал Бараков. - И если находки представляют историческую ценность, они будут их описывать, и планируют забирать, чтобы в дальнейшем реставрировать и выставлять как объекты показа".

У "Сомова" есть возможность забрать даже большие объекты, потому что на борту есть вертолет Ми-8 для транспортировки грузов.

Судно посетит около 40 точек, куда доставит грузы, а также новую технику. "Будет устанавливаться дополнительная спутниковая станция связи на станции "Малые Кармакулы" на Новой Земле, - сказал Бараков. - Установка этой системы перекроет наши потребности в связи и зарезервирует дополнительно уже имеющиеся". По его словам новая система связи позволит оперативно передавать метеосводки.

В ходе рейса специалисты Севгидромета обновят программное обеспечение автоматических метеорологических комплексов и станций, отремонтируют энергооборудование. Также "Сомов" везет на несколько станций смену полярников и группы геологов, которые будут работать на арктических островах.

Забор от медведей

На остров Вайгач "Сомов" доставит строителей и волонтеров, которые будут устанавливать вокруг метеостанции им. Федорова специальный забор для защиты от белых медведей. Это совместный проект Севгидромета и Всемирного фонда дикой природы. Станция на Вайгаче стала пилотной точкой, поскольку там часто появляются белые медведи, которые могут быть опасны для метеорологов. Ранее там установили систему видеонаблюдения, защитные решетки на окнах и дверях.

Ограждение защитит территорию станции и метеоплощадку. "Протяженность его по периметру 700 м, высота 3 м. Это специальная сетка, которая воспринимает ударные нагрузки, которые создает медведь, вставая на задние лапы, пытаясь сломать забор, - пояснил Бараков. - Она монтируется таким образом, что гасит на всю амплитуду движения лап медведя. И по ней не вскарабкаться".

Бараков отметил, что важно будет установить сетку так, чтобы около нее не возникали сугробы. "В прошлом году, когда я был в экспедиции, была зарисована схема со слов работников станции, отмечены места снегонакопления в течение зимы и переметы, и в проекте мы постарались это учесть", - добавил Бараков.

Если система защиты от медведей окажется эффективной, опыт распространят на другие полярные станции, рядом с которыми обитают хищники. Таких метеостанций в российской Арктике около 10.