Новая лаборатория сибирского Института примет участие в подготовке кадров для синхротрона

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Лаборатория перспективных синхротронных методов исследования, созданная в конце 2018 года в Институте катализа Сибирского отделения РАН, займется разработкой стратегии использования синхротрона и подготовкой кадров для Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), входящего в нацпроект "Наука", сообщил ТАСС директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.

В конце 2018 года в рамках нацпроекта "Наука" в Институте катализа Сибирского отделения РАН была создана лаборатория перспективных синхротронных методов исследования.

"Для работы на такой уникальной установке требуется большое количество специалистов высшей квалификации. Решение задачи форсированной подготовки кадров за имеющиеся в нашем распоряжении три-пять лет требует совместных усилий институтов СО РАН и ведущих вузов. Но на уровне нашего института прообраз команды ученых для работы на суперсовременном синхротронном источнике создается в этой лаборатории", - сказал Бухтияров.

По его словам, ЦКП "СКИФ" должен будет работать круглосуточно без выходных и праздничных дней, выдавая в качестве продукта научную информацию. Очень важно найти и подготовить достаточное количество специалистов, которые будут обеспечивать его эффективную работу. Как сообщил ТАСС руководитель проектного офиса ЦКП "СКИФ" Яков Ракшун, по предварительным данным, на момент запуска первой очереди в 2024 году в центре должны работать 100 научных сотрудников, 150 человек инженерно-технического персонала, а также еще 50 человек административно-управленческого и вспомогательного персонала.

Как сообщил ТАСС руководитель лаборатории, заместитель руководителя проектного офиса ЦКП "СКИФ" Ян Зубавичус, кадровые потребности в профессиональных пользователях синхротронного источника в десятки раз больше. Ученые новой лаборатории готовятся выступить в статусе как постоянных сотрудников, так и активных пользователей создаваемого синхротрона.

Состав лаборатории

В состав лаборатории вошли 25 человек, две трети которых - молодые ученые младше 35 лет. Для работы над развитием синхротронных методов исследования в институт перешла группа ученых из Новосибирского государственного университета, часть сотрудников переехала из Москвы, в числе которых Ян Зубавичус, раньше работавший в НИЦ "Курчатовский институт". Костяк лаборатории составили три доктора наук: Ян Зубавичус, Елена Болдырева и Александр Шмаков.

Елена Болдырева - один из ведущих российских специалистов в области рентгеноструктурных исследований кристаллов, в особенности подверженных воздействию высоких давлений.

Александр Шмаков уже много лет курирует работу дифракционных приборов в составе Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения (СЦСТИ) на базе ИЯФ СО РАН.

Ян Зубавичус имеет опыт работы в разных международных синхротронных центрах, в том числе более 10 лет проработал на Курчатовском источнике синхротронного излучения. Ученые не сомневаются, что к моменту запуска ЦКП "СКИФ" их молодые коллеги по лаборатории получат необходимые навыки и знания и уже будут руководить собственными научными группами и направлениями, ориентированными на использование синхротронного излучения.

Цели и задачи

"Цель создания этой лаборатории - консолидировать усилия по развитию научных направлений использования установок класса "мегасайенс", собрать воедино все разрозненные тематики, которые велись в институте на протяжении многих лет, сконцентрировать усилия по подготовке специалистов с прицелом на будущую работу на ЦКП "СКИФ", - отметил Ян Зубавичус. Он также добавил, что помимо этого лаборатория обеспечит научно-методическую поддержку проектному офису ЦКП "СКИФ" в создании синхротрона.

Как сообщил собеседник агентства, на сегодняшний день в России нет опыта использования наиболее современных синхротронных методов. Это объясняется тем, что самая передовая установка в стране, в Курчатовском институте, относится ко второму поколению, тогда как в мире начинает все шире использоваться четвертое поколение синхротронов. И хотя российские ученые являются активными пользователями синхротронов в других странах, в частности, Россия занимает пятое место по предоставляемому времени на European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) в Гренобле во Франции (после Франции, Германии, Италии и Великобритании) с долей около 6%, к массовому использованию новейших синхротронных методов исследования отечественная наука в полной мере пока не готова.

В связи с этим, перед лабораторией также стоит задача сформировать к запуску ЦКП "СКИФ" научные школы разных направлений, которые смогут сразу обеспечить массовое использование дорогостоящего времени на синхротроне. Для этого лаборатория будет использовать возможности действующих источников синхротронного излучения: СЦСТИ в ИЯФе, Курчатовского источника синхротронного излучения в Москве, зарубежных установок. Перед учеными поставлена задача развивать научную кооперацию, вырабатывать новые подходы к использованию синхротронных установок, искать новые направления, разрабатывать новые методики.

После того, как ЦКП "СКИФ" будет построен, лаборатория не прекратит свое существование, однако перед ее сотрудниками встанет выбор: полностью перейти работать на синхротрон или остаться в институте. По словам Валерия Бухтиярова, работа на "СКИФе" предполагает практически полное перепрофилирование научной деятельности. "Жестких рамок мы не ставим, время, чтобы сделать выбор, тоже еще есть. Но работа на "СКИФе" очень специфическая, и в случае решения о постоянной работе на ЦКП "СКИФ", приоритет должен будет сместиться в сторону инженерного обеспечения бесперебойной работы установок и решения исследовательских задач приезжающих пользователей", - отметил Ян Зубавичус.

По словам Якова Ракшуна, пока целевая синхротронная лаборатория в Сибирском отделении РАН одна. Однако, в том числе, в целях кадрового обеспечения создан научно-координационный совет ЦКП "СКИФ", в который входят представители вузов, институтов и органов исполнительной власти. Он занимается координацией организаций и ведомств, постановкой задач, выбором пути реализации. Рабочая группа при совете ищет решения поставленных задач и предлагает новые.