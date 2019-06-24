Ученые составили 3D-модели схода грунта на реке Бурея в Хабаровском крае

ТАСС, 24 июня. Группа ученых Дальневосточного и Сибирского отделений Российской Академии наук во время экспедиции на место схода грунта на Бурейском водохранилище в Хабаровском крае построили 3D-модели ситуации, которые помогут специалистам спрогнозировать возможные осложнения паводковой обстановки на этом участке. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.

"Основная цель данной экспедиции - определение первоочередных причин схода скальной массы в русло реки. Обвал создал угрозу возникновению чрезвычайной ситуации, связанной с осложнением прохождения весеннего паводка, а также возможным подтоплением населенного пункта Чекунда. Полученные научными сотрудниками РАН материалы, построенные 3D-модели развития ситуации позволят специалистам МЧС России спрогнозировать вероятность осложнения гидрологической обстановки на этом участке реки во время летнего и осеннего паводков", - приводят в сообщении слова заместителя начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по защите, мониторингу и предупреждению ЧС Андрея Прокопенко.

Спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда осмотрели место обвала при помощи беспилотного летательного аппарата. Эта фото- и видеосъемка поможет рассчитать точные размеры проема в теле оползня, оценить его состояние и устойчивость скальной породы. Во время экспедиции также удалось определить высоту волны в месте оползня и в радиусе 5 км. Полученные при изучении оползня числовые и математические данные и построенные по ним модели в будущем позволят ученым при обнаружении подобного явления произвести точные расчеты его последствий.

"Нам удалось сделать главное: собрать материал, который необходим, чтобы разобраться в механизме произошедшего, создать объемную модель схода скальной породы и возникновения такого редкого явления, как речное цунами. Проведенные работы, особенно изучение подводной части оползня, позволят установить, есть ли вероятность повторения данного явления в этом месте, насколько это опасно в других местах Хабаровского края", - процитировали в пресс-службе заместителя директора института водных экологических проблем ДВО РАН Алексея Махинова.

Сход грунта на Бурейском водохранилище произошел в декабре 2018 года, обрушившийся скальный массив разделил водоем на две части. Ученые охарактеризовали произошедшее как оползень. Военные путем взрывных работ пробили канал в заторе, по которому пошла вода. Специалисты и представители региональных властей сообщали об угрозе подтопления села Чекунда и других поселений из-за схода грунта. "Русгидро" в мае сообщала, что завал на Бурейском водохранилище больше не препятствует свободному стоку воды. Размеры прорана, созданного военными взрывотехниками на месте оползня, увеличились во время весеннего половодья.