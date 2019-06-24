Ученые обнаружили в Якутии обработанный человеком бивень мамонта

ТАСС, 24 июня. Палеонтологи Академии наук Якутии во время экспедиции на острове Котельный Новосибирских островов обнаружили скелет мамонта и бивень весом более 23 кг, на котором обнаружены следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте Академии наук Республики Саха (Якутия).

Участникам экспедиции помогали жители северного Аллаиховского района Якутии.

"Вместе с местным жителем мы перекопали участок площадью 20 кв. метров. Нам удалось извлечь скелет мамонта, состоящий примерно из 40% костей. Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком", - цитируют в сообщении руководителя экспедиции, инженера-исследователя отдела изучения Мамонтовой фауны Академии наук Якутии Иннокентия Павлова.

"Современный человек не стал бы обрабатывать бивень в тундре, а привез бы в охотничью избушку, зимовье", - считает Павлова.

Как сообщается, ученые уже доставили фрагмент бивня мамонта для дальнейших исследований в Якутск. Чтобы изучить следы человеческого воздействия планируется провести радиоуглеродный анализ, который позволит установить возраст находки. Остальные части скелета мамонта отправят в Якутск в августе. Участники экспедиции окрестили находку "Мамонтом Павлова" - в честь руководителя экспедиции.