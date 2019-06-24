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Ученые обнаружили в Якутии обработанный человеком бивень мамонта

Планируется провести радиоуглеродный анализ, чтобы установить возраст находки

ТАСС, 24 июня. Палеонтологи Академии наук Якутии во время экспедиции на острове Котельный Новосибирских островов обнаружили скелет мамонта и бивень весом более 23 кг, на котором обнаружены следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте Академии наук Республики Саха (Якутия).

Участникам экспедиции помогали жители северного Аллаиховского района Якутии.

"Вместе с местным жителем мы перекопали участок площадью 20 кв. метров. Нам удалось извлечь скелет мамонта, состоящий примерно из 40% костей. Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком", - цитируют в сообщении руководителя экспедиции, инженера-исследователя отдела изучения Мамонтовой фауны Академии наук Якутии Иннокентия Павлова.

"Современный человек не стал бы обрабатывать бивень в тундре, а привез бы в охотничью избушку, зимовье", - считает Павлова.

Как сообщается, ученые уже доставили фрагмент бивня мамонта для дальнейших исследований в Якутск. Чтобы изучить следы человеческого воздействия планируется провести радиоуглеродный анализ, который позволит установить возраст находки. Остальные части скелета мамонта отправят в Якутск в августе. Участники экспедиции окрестили находку "Мамонтом Павлова" - в честь руководителя экспедиции.

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РоссияЯкутия
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