Обнинские ученые разработали плазменную печь для утилизации медицинских и бытовых отходов

ТАСС, 24 июня. Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института радиологии и агроэкологии в Обнинске разработали плазменную печь для уничтожения 40 видов твердых коммунальных отходов (ТКО), в том числе медицинских. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Калужской области.

"Обнинские ученые из Института сельхозрадиологии разработали СВЧ-генератор низкотемпературной плазмы с малым энергопотреблением. На его основе создана безэлектродная плазменная горелка, которая является основой малоразмерной печи специального назначения для уничтожения 40 видов ТКО, в том числе медицинских отходов", - сказал собеседник агентства.

Плазменная конверсия повышает экономичность переработки и существенно снижает негативное воздействие на окружающую среду. Продукты сгорания после дополнительной очистки могут быть использованы для выработки электроэнергии и тепла, отметили в пресс-службе. По данным разработчиков, с применением такой горелки можно утилизировать 25 тыс. куб. м ТКО в год.

Стоимость опытной установки - 280 млн рублей, сказал собеседник агентства. С учетом затрат на электроэнергию, обслуживание и других расходов стоимость утилизации 1 куб. м отходов составит около 115,5 рублей. Депутат Государственной думы Геннадий Скляр в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что Министерство промышленности и торговли РФ предложило господдержку для реализации проекта.