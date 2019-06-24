ТюмГУ и Baker Hughes будут совместно разрабатывать новые технологии

ТЮМЕНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) и нефтесервисная компания Baker Hughes будут вести совместные научно-технические исследования для разработки новых технологий. Соответствующее соглашение подписали ректор ТюмГУ Валерий Фальков и директор департамента буровых растворов Baker Hughes Иван Глебов, сообщила в понедельник пресс-служба университета.

"Подписанный документ предусматривает осуществление совместных прикладных научно-технических исследований для создания новых технологий", - говорится в сообщении.

Стороны договорились, что первое профориентационное мероприятие состоится осенью 2019 года и позволит запустить процесс отбора студентов на позиции стажеров в рамках продуктовых линеек буровых сервисов, буровых растворов и механизированной добычи.

Глебов, чьи слова приводятся в сообщении, комментируя подписание, выразил уверенность, что сотрудничество позволит усилить подготовку востребованных отраслью специалистов путем проведения стажировок в компании с возможностью дальнейшего трудоустройства. Также студентам ТюмГУ может быть предоставлена возможность выполнения научно-исследовательских работ на наших производственных площадках.

"У нас два основных структурных подразделения, которые напрямую занимаются подготовкой специалистов для нефтегазовой отрасли, - это Физико-технический институт и Политехническая школа. По существу, мы не с нуля начинаем, а имеем хороший задел в подготовке современных кадров, в том числе, для нефтесервисной индустрии", - отметил Фальков, которого цитирует пресс-служба.

Ректор ТюмГУ добавил, что отрасль нефти и газа является приоритетной для университета, в том числе, в рамках развития Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра. Планируется, что центр сконцентрируется на четырех основных темах, учитывающих специфику трех регионов - Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа. В частности, одна из тем - развитие добычи и переработки нефти и газа, нефтегазохимия.

Baker Hughes - нефтесервисная компания, предоставляющая услуги по бурению и оценке параметров пластов, закачиванию скважин и добыче, закачке под давлением и услуг по разработке коллекторов. В Тюмени предприятием Baker Hughes является "Тюменский завод нефтепромыслового оборудования".