Ученые создали полезное пиво без эффекта похмелья

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали рецепт пива, которое не вызывает похмелья, содержит витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Добавлять при производстве пива вещества, смягчающее вредное воздействие алкоголя, в частности, экстракты корней кудзу и водорослей хлорелла, предложили химики УрФУ, чтобы человек не мучился головной болью, а наслаждался вкусом и получал вместе с напитком полезные витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами... Планируемые к внедрению в рецептуру ингредиенты недорогие и их использование не приведет к удорожанию пива", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа ведется совместно с коллегами из петербургского университета ИТМО. "Мы подбираем режимы и условия, в частности, температурные, изменяя таким образом свойства дрожжей, а также применяем вкусовые добавки. Другими словами, в результате нашей работы и пиво становится функциональным продуктом", - сказала профессор УрФУ Елена Ковалева, слова которой приводятся в сообщении. Кроме того, на основе ферментированной пивной дробины - отходного продукта пивоваренного производства - в лаборатории разрабатывают печенье и батончики-мюсли. В дробине, как пояснили ученые, содержатся полезные крахмал и клетчатка (источники моносахаров - глюкозы, кислозы), витамины (в основном группы B, а также C и D), минералы, бета-глюканы, являющиеся пребиотиками "пищей" для микроорганизмов, полезных для кишечника.

"Необработанная пивная дробина слишком жестка для употребления, но после ферментации она пригодна в качестве добавки к овсяной муке для получения продукта питания, например, овсяного печенья. При этом полезные вещества, содержащиеся в такой муке, усваиваются полностью, что выгодно отличает функциональный продукт от БАД", - отметила Ковалева.