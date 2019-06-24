Главная премия России для изобретателей присуждена за 3D-сенсоры утечек воды и газа

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) 2019 года присуждена коллективу авторов из Москвы за проект по созданию сорбционных 3D-сенсоров протечек воды и углеводородов для предотвращения аварий на ТЭЦ и объектах промышленности. Об этом в понедельник сообщила ведущая церемонии вручения премии в Российской академии наук.

"Автор проекта-победителя получит сертификат на 1 млн рублей. Проектом-победителем становится "Сорбционные 3D-сенсоры протечек воды, углеводородов, влажности среды". Юрий Сакуненко, Александр Рогов и группа авторов из Москвы", - сказала ведущая церемонии.

Победителем молодежной премии ВОИР-2019 стал проект "Способ получения нанокристаллического порошка сульфида серебра" Станислава Солодовникова из Екатеринбурга. Всего на конкурс было подано 702 заявки из 38 регионов России. Из них отборочный тур прошли 182 изобретения из 702, среди них модернизированный "Самовар", "Волновая электростанция", "Буровые реагенты из торфа", заменитель пищевой соли из сырья растительного происхождения "Зеленая соль" и другие ноу-хау. В прошлом году было подано 600 проектов по различным отраслям науки и техники из 22 регионов.

"Умные" сенсоры

Лучшим изобретением года признан проект "Сорбционные 3D-сенсоры протечек воды, углеводородов, влажности среды" Юрия Сакуненко, Александра Рогова и группы соавторов из Физико-технологического института МИРЭА - Российского технологического университета.

Разработанные ими сенсоры, как пояснили в пресс-службе ВОИР, превосходят мировые аналоги по чувствительности и скорости реакции. Они могут размещаться в любых точках 3D-пространства, где появление протечек наиболее вероятно (ТЭЦ, АЭС, промышленные предприятия, data-центры, объекты ЖКХ (котельные, насосные станции и др.), жилищные комплексы, торгово-развлекательные комплексы, гостиницы, офисные центры, медучреждения, хранилища, архивы и др., что обеспечивает их раннее обнаружение и предотвращение развития ущерба.

Кабельные сенсоры позволяют определить, на каком участке произошла утечка или просто образовалась влажность. При этом их не обязательно размещать на полу или в местах возможного подтопления. Новизна решения в том, что датчик может срабатывать, находясь в любой точке пространства. Обнаружить первые признаки протечки воды (появление капель, микротечей, конденсата) с помощью российской разработки можно за одну-три секунды. Для газообразного пропана, нефти и бензина время срабатывания от 10 секунд до одной минуты.

Научные идеи изобретателей

По словам президента РАН Александра Сергеева, российские изобретатели выполняют важную функцию внедрения результатов фундаментальной науки в производство и промышленность.

"РАН получила задачу - как можно скорее в стране наладить эффективный процесс передачи знания от области его генерации (фундаментальной науки) в рынок или госзаказ. Мы сейчас остро ощущаем, что этот интерфейс самый непроработанный. Вы, изобретатели, в этом интерфейсе работаете. Поэтому мы, безусловно, вас поддерживаем, мы заинтересованы, чтобы вам лучше работалось для выполнения этих задач", - сказал Сергеев.

Он напомнил, что сейчас перед РАН, помимо основной задачи - развитие фундаментальных исследований, - стоит и другая задача: работать над тем, чтобы наука в РФ стала производительной силой экономики. "Это новая задача для науки и российской экономики. В СССР эти задачи на себя брало государство. Сейчас оказалось,что за эту цепочку никто не отвечает", - сказал глава РАН, отметив, что эту задачу академия намерена выполнять вместе с российскими изобретателями.

О премии

Награда лучшим изобретателям и рационализаторам страны вручалась Академией наук СССР с 1957 года. Традиция награждения была возобновлена в прошлом году. В 2018 году в конкурсе "Премия ВОИР" приняли участие изобретатели из 38 регионов РФ. Они представили более 700 проектов по различным отраслям науки. Основная цель конкурса - стимулирование изобретательской деятельности, направленной на технологическое развитие предприятий, а также появление новых конкурентноспособных технологий и товаров гражданского назначения.

Денежная премия в номинациях "Лауреат премии ВОИР" и "Лауреат молодежной премии ВОИР" вручается для продвижения и коммерциализации проектов-победителей и составляет 1 млн и 50 тыс. рублей соответственно.