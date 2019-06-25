На собрании РАН в ноябре обсудят проблемы развития российского общества

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Проблемы развития современного российского общества рассмотрят академики на общем собрании Российской академии наук (РАН), которое пройдет с 13 по 15 ноября 2019 года в Москве. Такое решение было принято во вторник на заседании президиума Академии.

"13 ноября планируется провести сессию на общем собрании по теме "Фундаментальные проблемы развития современного российского общества". 14 ноября предлагается провести научную сессию, посвященную периодической таблице элементов",- сообщил главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин.

Комментируя программу общего собрания, президент РАН Александр Сергеев отметил, что первый день собрания 13 ноября "предлагается полностью посвятить обсуждению озвученной темы, потому что заявлено очень много вопросов для рассмотрения".

"А более короткую сессию (во второй день 14 ноября - прим. ТАСС) посвятить обсуждению таблицы Менделеева", - сказал он.