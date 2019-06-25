{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Археологи обнаружили в Китае астрономические артефакты возрастом 5 тыс. лет

Специалисты называют находку самой древней из всех встречавшихся аналогов в Восточной Азии

ПЕКИН, 25 июня. Китайские археологи обнаружили в провинции Хэнань девять древних керамических емкостей возрастом около 5 тыс. лет, которые использовались для астрономических наблюдений. Об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа".

Как утверждают ученые, эта находка - самая древняя из всех встречавшихся науке аналогов в Восточной Азии. Такие приборы, как считалось прежде, впервые появились в регионе гораздо позже - примерно 4,2 тыс. лет назад. В ходе раскопок на месте многовековых развалин городища Цинтай в районе города Чжэнчжоу группа специалистов из Государственной астрономической астрономии, Академии наук Китая, Института истории общественных наук КНР, Академии общественных наук страны, а также национального музейного комплекса "Гугун" провела комплексную экспертизу этих артефактов, которые когда-то служили частями единой модели по наблюдению за созвездием Большая Медведица.

По словам экспертов, в древности люди использовали эти приборы для того, чтобы точно определять дату регулярных жертвоприношений, проведения всевозможных религиозных ритуалов. Обнаруженные артефакты, по словам ученых, относятся к позднему периоду неолитической культуры Яншао (5-3 тыс. лет до н.э.), представители которой некогда населяли обширную территорию от центрального течения реки Хуанхэ до Тибетского нагорья на западе.

В эпоху неолита на территории Восточной Азии насчитывалось несколько культур, на основе которых сформировалась китайская нация. Помимо Яншао примерно 5,5 тыс. - 4,9 тыс. лет до н. э. провинцию Хэнань также населяли собиратели племени Пэйлиган, которые вошли в число древних народов, наиболее рано научившихся изготавливать алкоголь, а также играть на музыкальных инструментах, в частности, на флейте.

Представители еще одной культуры эпохи каменного века, которая, как и все прочие условно именуется по месту проведения археологических раскопок, Цышань (6 тыс. лет до н.э.), жили на территории, которая в наши дни относится к провинции Хэбэй на севере КНР. Они занимались охотой, а также земледелием. Люди из неолитического племени Лянчжу (3,3 тыс. - 2,5 тыс. лет до н.э., провинция Чжэцян, Восточный Китай) умели изготавливать украшения из полудрагоценных камней, а их собратья Хоули (6,5 тыс. - 5,5 тыс. лет до н.э., провинция Шаньдун, восток страны) довольно хорошо владели искусством производства простейшей керамики.

Теги
Китай
Президиум РАН решил создать Совет научных руководителей институтов
Он призван сформулировать предложения по повышению роли таких ученых в руководстве институтов
Читать полностью