Президиум РАН решил создать Совет научных руководителей институтов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президиум Российской академии наук на заседании во вторник принял решение о создании Совета научных руководителей научных организаций.

Статус научного руководителя института присваивается президиумом РАН действительному члену РАН, являвшемуся организатором института и (или) длительное время работавшему его руководителем.

Совет научных руководителей призван сформулировать предложения, которые можно вносить в Минобрнауки и правительство в целом, по повышению роли таких ученых в руководстве институтов.

Как отметил президент академии наук Александр Сергеев, сейчас директора институтов имеют слишком много административных обязанностей. "Директора на 90% загружены ненаучной работой, что для руководства наукой неправильно", - сказал он.

Президент РАН подчеркнул, что роль научного руководителя должна быть определяющей в научной деятельности института с правом согласования финансовых документов, относящихся к исследовательской деятельности.