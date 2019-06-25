{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президиум РАН решил создать Совет научных руководителей институтов

Он призван сформулировать предложения по повышению роли таких ученых в руководстве институтов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президиум Российской академии наук на заседании во вторник принял решение о создании Совета научных руководителей научных организаций.

Статус научного руководителя института присваивается президиумом РАН действительному члену РАН, являвшемуся организатором института и (или) длительное время работавшему его руководителем.

Совет научных руководителей призван сформулировать предложения, которые можно вносить в Минобрнауки и правительство в целом, по повышению роли таких ученых в руководстве институтов.

Как отметил президент академии наук Александр Сергеев, сейчас директора институтов имеют слишком много административных обязанностей. "Директора на 90% загружены ненаучной работой, что для руководства наукой неправильно", - сказал он.

Президент РАН подчеркнул, что роль научного руководителя должна быть определяющей в научной деятельности института с правом согласования финансовых документов, относящихся к исследовательской деятельности.

Теги
РоссияСергеев, Александр Михайлович
Археологи в Туве нашли захоронение хунну с поясом из раковин каури и серьгами из коралла
Исследователи отмечают редкость находки, поскольку до ближайшего места, где добывают кораллы и каури, несколько тысяч километров
Читать полностью