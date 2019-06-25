Вулкан Райкоке первым за почти 100 лет извержением уничтожил жизнь на курильском острове

ТАСС, 25 июня. Вулкан Райкоке, проспавший почти век, в результате извержения уничтожил все живое на одноименном острове. Об этом сообщил во вторник Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

"22 июня мощная пепловая колонна поднялась над кратером курильского вулкана Райкоке на высоту 11 км, пепловый шлейф протянулся более чем на 450 км. Со склонов вулкана спускались пирокластические потоки (раскаленные лавины со скоростью около 30 км и температурой 800-1000 градусов Цельсия), прошли мощные пеплопады. Остров превратился в безжизненную пустыню в считанные часы. В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено", - сказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, слова которого приводятся в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время деятельности вулкана Райкоке не ожидается. По мнению ученых, несмотря на то, что извержения Райкоке происходят редко, вулкан должен находиться под постоянным наблюдением. По словам Озерова, Райкоке расположен между островами Шикотан и Матуа, и его извержение говорит о возможности на этих островах, имеющих важное хозяйственное и стратегическое значение, аналогичных опасных событий.

"Произошедшее извержение не было предсказано: на спутниковых снимках отсутствовали термальные аномалии, а геофизических станций, которые могли бы дать информацию о происходящем в недрах вулкана, в этом районе нет. События на Райкоке были крайне опасны для авиации, а также для морских судов, которые не только могли оказаться в зоне мощных пеплопадов, грозящих выходом из строя навигационного оборудования и отравлением людей, но и попасть в пирокластичекие потоки, движущиеся по поверхности воды на расстояния до нескольких километров", - отметил Озеров, слова которого приводятся в сообщении Института вулканологии.

Поэтому многоцелевая программа по изучению вулканизма и сейсмичности, разрабатываемая ИВиС ДВО РАН для включения в национальный проект "Наука", предусматривает, в том числе, размещение сети геофизических станций на Курильских островах, уточняет Институт.

Высота вулкана Райкоке составляет 551 м. Кратер диаметром около 700 м и глубиной до 200 м. Последнее извержение было зафиксировано в 1924 году. Население на острове, на котором расположен вулкан, отсутствует.