Деньги, женщины, литература. Что россияне спрашивали у "Яндекса" о Нобелевской премии

Аналитики компании обработали поисковые запросы, сделанные с 10 июня 2018 по 10 июня 2019 года. Самые распространенные запросы получили высшую оценку, остальные — баллы, пропорциональные частоте. Кроме Нобелевской премии, в отчет "Яндекса" попало еще несколько тем, связанных с наукой (и высшим образованием). Что спрашивают про Нобелевскую премию Сколько денег получают лауреаты — вот что сильнее всего россияне хотят знать о Нобелевской премии: отрыв от второго самого частого запроса — четырехкратный. Ответ на этот вопрос постоянно меняется. Последний раз в каждой категории выплачивали по 9 млн шведских крон, или около 61 млн руб. С учетом инфляции это примерно столько же, сколько выплачивали в начале XX века. А в 1950–1960-х приз был примерно в три раза меньше, если считать в деньгах 1901 года. Сумма делится на всех победителей: к примеру, если в области физики выбрали двух ученых, то каждому достанется 4,5 млн крон.

Какими номинациями интересуются Нобелевскую премию вручают в шести категориях — россиянам же особенно интересны только две, и обе не имеют отношения к науке. Возможно, дело в том, что в заслугах физиков и химиков не так-то просто разобраться. Литература и гуманитарная работа намного ближе обычному человеку: все носили в рюкзаке "Тихий Дон", а вот жидкий гелий никто в глаза не видел. С премией мира и премией по литературе связаны и самые известные истории про наших соотечественников: вынужденный отказ от награды Бориса Пастернака в 1958-м, травля Александра Солженицына в 1970-м и Андрея Сахарова в 1975-м. Но пусть советским и российским ученым призы доставались без скандалов, их открытия — и "Нобелевки" — важны не меньше. ТАСС писал о Павле Черенкове и эффекте, названном его именем, Алексее Абрикосове и сверхпроводниках, Петре Капице и его открытиях, Жоресе Алферове и полупроводниковых гетероструктурах.

Популярные писатели — лауреаты из России и СССР Что до писателей, награжденных Нобелевской премией, то "Яндекс" разобрался, про кого спрашивают чаще всего. На первом месте оказался Борис Пастернак. За ним рядом друг с другом следуют Иван Бунин и Иосиф Бродский. Интересно, что награды нашли этих двоих на чужбине: Бунин эмигрировал во Францию, Бродский — в США.

Каким явлениям ищут научные объяснения Из пяти феноменов, о которых россияне хотят узнать с научной точки зрения, три связаны с религией. Благодатный огонь лидирует с большим отрывом. Вероятно, причина в том, что празднование Пасхи подробно освещают в СМИ, а специальные поводы вспомнить о святой воде и иконах бывают реже. Сюрприз — шоколад на третьем месте. Сладость наверняка попала в рейтинг из-за вирусного видео, где поджигают плитку шоколада. Многие подумали, что, раз ломтик горит, в нем содержится какая-то вредная "химия". На самом деле шоколад горит и без искусственных добавок из-за содержащихся в нем масел. Да и вообще, поджечь можно любую еду.

Чему ищут доказательства В этой категории правит царица наук — математика. Строго говоря, только в математике и бывают доказательства, а эволюцию, как и другие теории из естественных наук, доказать нельзя. Биологи, физики, геологи оперируют данными, которые либо согласуются с какой-нибудь теорией, либо не согласуются. Если накапливается слишком много фактов, противоречащих теории, то ее либо отбрасывают, либо устанавливают границы ее применимости. Например, веками ученые руководствовались принципами классической механики, но потом стало понятно, что они не работают на скоростях, сравнимых со скоростью света. Выход из положения нашел Альберт Эйнштейн с его теорией относительности — тогда появилась релятивистская механика. Но это не значит, что Ньютон был не прав или что Эйнштейн докопался до окончательной истины. В науке, не считая математики, вообще нет таких истин, но это нормально.

Популярные научные открытия и их авторы Где физика взяла реванш, так это в поисковых запросах об ученых, сделавших то или иное открытие. Правда, иногда ответить на вопрос "Кто открыл?" не так-то просто. К примеру, в связи со структурой молекулы ДНК обычно вспоминают Френсиса Крика и Джеймса Уотсона, но Нобелевскую премию они разделили с Морисом Уилкинсом, а еще была Розалинд Франклин, которая умерла за несколько лет до вручения и по правилам не могла претендовать на приз. Формально открытие сделали Крик и Уотсон, но без Уилкинса и Франклин они бы не справились или, во всяком случае, не справились бы так быстро (и тогда их мог бы опередить Лайнус Полинг; подробнее об этом читайте в статье ТАСС). С пенициллином вышло еще запутаннее. Александр Флеминг действительно обнаружил, что плесень убивает бактерии, но не смог выделить из нее активное вещество. Спустя 11 лет это удалось Эрнсту Чейну, а его начальник Ховард Флори испытал его в экспериментах на животных. Этим троим присудили Нобелевскую премию, а Норман Хитли, который отвечал в команде Флори и Чейна за разведение плесени и тоже придумывал метод очистки антибиотика, остался ни с чем. Об этой истории тоже писал ТАСС.

Популярные изобретения и их авторы Как нетрудно догадаться, с изобретателями дела обстоят так же сложно, как с первооткрывателями. Часто лавры достаются тем, кто успеет раньше остальных запатентовать свое устройство или хотя бы показать его публике. Так вышло с радио. Итальянец Гульельмо Маркони собрал радиотелеграф в 1894–1895 годах, но продемонстрировал его в сентябре 1896-го — через шесть месяцев после россиянина Александра Попова. У телевидения "отцов" еще больше, а прибор Владимира Зворыкина сочетал в себе лучшие наработки своего времени, поэтому российского эмигранта обычно называют первым.

В какие вузы хотят поступить Аналитики "Яндекса" также обработали поисковые запросы, касающиеся высшего образования и сделанные с 1 сентября 2018 по 10 июня 2019 года. В рейтинге вузов почти все — московские. Интересно, что в список не попали некоторые известные университеты вроде Высшей школы экономики, зато есть учебные заведения силовых структур. По-видимому, это говорит о том, какие профессии россияне связывают со стабильным будущим.

Какие факультеты выбирают В рейтинге факультетов по старой памяти лидируют экономические и юридические, а следом несколько неожиданно идут социально-гуманитарные. Возможно, дело в том, что насчет многих профессий непонятно, где им учат: за философией — на философский, а за биоинформатикой? Также следует заметить, что в "Яндексе" просто смотрели на запросы со словом факультет, поэтому невозможно сказать, что именно россияне хотели узнать о факультетах.