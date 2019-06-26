Экспедиция для создания самого северного в мире музея стартовала на Землю Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июня. /ТАСС/. Экспедиция для создания в бухте Тихой на острове Гукера самого северного в мире музея стартовала из Мурманска на Землю Франца-Иосифа. Как сообщил во вторник ТАСС директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов, экспедицию доставит на остров Гукера атомный ледокол "50 лет Победы".

"Стартовала экспедиция для создания в бухте Тихой острова Гукера самого северного в мире музея. В ее составе 10 человек. Цель - работы по реставрации уникального самолетного ангара, в котором разместится музей", - сказал Кирилов.

В составе группы - профессиональные реставраторы, историки, представители МЧС. Кроме того, в работах будут принимать участие сотрудники нацпарка, которые уже находятся в бухте Тихой. Им предстоит произвести обшивку ангара водостойкой фанерой, расчистить фасады ангара, укрепить деревянные балки. Материалы для реставрации были доставлены в прошлом году в ходе рейса научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов".

Организатором работ является Арктический музейно-выставочный центр (Санкт-Петербург), который действует в сотрудничестве с национальным парком "Русская Арктика". Экспедиция проводится при поддержке Российского военно-исторического общества. Музейно-выставочный центр будет посвящен истории освоения Арктики и покорения Северного полюса.

Полярная станция "Бухта Тихая" функционировала на острове Гукера с 1929 по 1957 год. Деревянный самолетный ангар был построен на станции в 1932 году. Станцию закрыли в связи с открытием обсерватории "Дружная" на острове Хейса, которая с 1972 года носит имя участника дрейфа "Северного полюса - 1" Эрнста Кренкеля.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория, в ее составе - архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. В бухте Тихой располагается сезонная база парка, которая действует с июня по сентябрь-октябрь.