Ученые занимаются созданием энергоустановки, работающей на окислении алюминия в воде

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Заведующий лабораторией энергоаккумулирующих веществ Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН Михаил Власкин разрабатывает энергоустановку, работающую на окислении алюминиевого лома в воде. Его лаборатория также занимается получением бионефти из водорослей и биоугля из твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили в среду в пресс-службе ассоциации "Глобальная энергия".

Власкин, победитель конкурса "Энергия молодости" ассоциации "Глобальная энергия", убежден, что в условиях роста антропогенного воздействия на окружающую среду потребность в новых экологически безопасных и вместе с тем экономически эффективных системах энергоснабжения возрастает, отметили в пресс-службе. Использование в качестве топлива алюминия может стать одним из перспективных способов применения неорганических энергоносителей в ряде областей, в частности - в некоторых случаях стать альтернативой бензину.

"Наш научный коллектив стал победителем конкурса "Энергия молодости" в 2009 году, в ходе работ по гранту нами были проведены расчетно-теоретические исследования, результаты которых были использованы при создании и испытании энергоустановок мощностью 10 и 100 кВт. Алюминий в данных установках окисляется в воде с выделением тепла и водорода. Тепло реакции окисления алюминия и химическая энергия водорода преобразуются в полезную электроэнергию и тепло", - цитирует пресс-служба ученого.

По словам Власкина, на данном этапе их команда работает над улучшением достигнутых результатов и занимается разработкой эффективных установок по преобразованию химической энергии алюминия с более высоким КПД и низкой стоимостью вырабатываемой энергии. Последнее достигается за счет того, что ученые научились окислять алюминиевый лом в воде, в то время как раньше им приходилось использовать более дорогие мелкодисперсные порошки.

Бионефть из водорослей

Еще одно перспективное направление исследований лаборатории - разработка научно-технических основ применения микроводорослей для очистки сточных вод и захвата CO2, а также производством топлива из биомассы микроводорослей методом гидротермального сжижения.

Для получения бионефти из микроводорослей водную суспензию биомассы нагревают до температуры около 300 градусов по Цельсию при повышенном давлении, которое поддерживает жидкое состояние воды. Такой способ гидротермального сжижения обеспечивает высокую энергоэффективность и позволяет использовать микроводоросли во влажном состоянии, сразу после культиватора.

В разработанном лабораторией ОИВТ РАН способе происходит переработка сразу липидов, белков и углеводов, входящих в водоросли, что приводит к увеличению выхода бионефти.

Использование ТКО

Третье важное направление исследований лаборатории Власкина - применение в энергетике различных органических отходов, в частности ТКО.

По данным Всемирного банка, сообщили в пресс-службе "Глобальной энергии", масса образуемых ежегодно ТКО составляет около 2 млрд тонн. В 2035 году их энергетический потенциал, в соответствии с прогнозами Всемирного банка и Международного энергетического агентства, может составить более 20% от энергетического потенциала угля.

Из органической части ТКО можно получить биоуголь методом гидротермальной карбонизации, что представляет собой процесс ускоренной углефикации. "Биоуголь может отправляться на сжигание на традиционные угольные электростанции для использования в качестве добавки к традиционному углю. Таким образом возможно отказаться от мусоросжигательных заводов, которые имеют более низкий по сравнению с угольными электростанциями КПД преобразования химической энергии топлива в электроэнергию", - пояснил Власкин.

О премии "Энергия молодости"

"Глобальная энергия" проводила конкурс "Энергия молодости" с 2004 года, победителями которого стали 178 молодых исследователей из 67 субъектов РФ. Власкин стал одним из победителей конкурса перспективных научных исследований и разработок "Энергия молодости" в 2009 году за исследования перспективных теплосиловых установок алюмоводородной энергетики.

С 2019 года ассоциация вывела свою молодежную программу на международный уровень. Теперь молодые ученые со всего мира в возрасте до 40 лет, занимающиеся исследованиями и разработками в области энергетики, могут принять участие в конкурсе на лучший исследовательский проект и реализованную идею. Победители получат гранты и личные премии в размере 1 млн рублей каждый.

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке "Газпрома", "Сургутнефтегаза" и Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС). Ассоциация управляет международной энергетической премией "Глобальная энергия", выступает организатором одноименного саммита, а также реализует ряд программ для молодых ученых. Премия "Глобальная энергия" - вручаемая в России международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики.